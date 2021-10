Con 38 años, Wilmer Aguirre viene cumpliendo un sueño que parecía imposible, volver a Alianza Lima y pelear el título de la Liga 1 junto a Jefferson Farfán. El veterano artillero no ha defraudado a la afición blanquiazul y evalúa seguir jugando al fútbol el 2022. Claro, siempre que sea en la que considera su casa en el fútbol, su querido equipo íntimo. Eso sí, tras colgar los botines, desea seguir ligado a este deporte, aunque -advierte- jamás como entrenador.

De lograr el título, igualaras el récord de Víctor ‘Pitín’ Zegarra con cinco campeonatos nacionales...

No tenía ese dato, pero es bonito poder batir un récord con Alianza, por lo que me enseña la historia del club. Gracias a Dios estoy en esa consigna. Cuando me retire espero que la gente me recuerde por haber obtenido varios títulos con el club.

Con 38 años te reinventaste para volver a Alianza...

Siempre me preparé para volver a Alianza. Obviamente pasan los años, te van diciendo viejo, pero uno trata de mantenerse dentro de la mejor forma. Gracias a Dios he sabido prepararme bien por mi cuenta. Sin equipo, me preparé en Pisco, en lo físico y la alimentación. Llegar a Alianza, un club tan grande, siempre requiere de esa exigencia, para estar a la altura del grupo hay que estar al cien por ciento. Yo pensaba retirarme, pero esto se alargará.

¿Cómo describes el retorno de Jefferson Farfán a Alianza?

Jefferson es un crack, con tan poco puede ganar un partido. Al principio se sintió frustrado por el tema de la rodilla, era muy complicado, pero él quería seguir. Estuvo a punto de patear el tablero, pero ahí estábamos sus amigos de toda la vida, le dimos aliento, y él se enfocó en su recuperación. Hoy está a un noventa por ciento, y seguro cuando esté al cien, seguirá regalando muchas alegrías.

¿Qué te dice el hincha en las calles?

Agradezco mucho a los hinchas, quienes me respaldaron, siempre me brindaron su apoyo, confiaron en mí. Hasta el día de hoy, los mensajes me llenan de fortaleza. Uno no es moneda de oro para gustarle a todos, pero soy un agradecido con todos. Desde que se rumoreaba mi regreso al club, una gran cantidad de hinchas me enviaban mensajes que me fortalecieron y también se ilusionaron con mi regreso.

¿Seguirás ligado al fútbol tras tu retiro?

Hay muchas cosas en mente, sí me gustaría seguir en el ámbito del fútbol. No como entrenador, porque se debe sufrir bastante, pero sí como gerente deportivo, asistente técnico o hacer mi academia de fútbol. Hay cosas que ya tengo que decidir, estoy a puertas de poder retirarme.

¿Cómo va la renovación con Alianza Lima para la próxima temporada?

La idea es continuar. Por mí, me quedaría toda la vida en Alianza Lima, pero uno no es moneda de oro. Obviamente yo quiero retirarme en Alianza.