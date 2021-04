Wrestlemania 37 EN VIVO | EN DIRECTO sigue todas las incidencias del evento más importante de WWE desde el Raymond James Stadium de Tampa de Florida. La primera jornada se desarrollará este sábado 10 de abril a las 7:00 p.m. (horario peruano) con la transmisión de Fox Action y WWE Network.

Las noches más esperadas por todos los fanáticos de la lucha libre de entretenimiento de desarrollarán durante este fin de semana. La empresa de la familia McMahon ofrecerá dos veladas llenas de emoción con carteleras atractivas que incluirán defensas titulares y el fin de rivalidades.

En la antesala del magno evento, la directora de marca de WWE, Stephanie McMahon, adelantó que la lucha titular entre Sasha Banks y Bianca Belair cerrará la primera jornada. “Será especial y espectacular. No puedo esperar a ver su combate”, declaró en el podcast del periodista Bill Simmons.

Wrestlemania 37: horarios de la primera noche

Perú – 7:00 p.m.

México – 7:00 p.m.

Colombia – 7:00 p.m.

Ecuador – 7:00 p.m.

Bolivia – 8:00 p.m.

Venezuela – 8:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Argentina – 9:00 p.m.

Uruguay – 9:00 p.m.

Brasil – 9:00 p.m.

España – 2:00 a.m. (11 de abril)

***** El kickoff de Wrestlemania 37 empezará una hora antes del show principal y se podrá ver desde las redes sociales y el canal oficial de YouTube de WWE.

Así, la ‘Jefe’, actual reina de la división femenil de SmackDown, chocará con la ganadora de la batalla de real. Desde entonces, Bianca buscó a la adversaria ideal y eligió a una de las más experimentadas del plantel. Ambas, en las semanas anteriores, fueron compañeras, pero ahora se olvidarán de ello y combatirán por el cetro.

La otra lucha importante de la noche tendrá como protagonistas a Bobby Lashley y Drew McIntyre. Ambos se medirán por el campeonato de WWE. La historia entre los dos empezó cuando el escocés retuvo el título en Elimination Chamber. Pero apareció en escena Lashley para golpear un agotado monarca.

De esa manera, The Miz tuvo el camino libre para hacer efectiva su oportunidad titular a través del maletín de Money in the Bank. No obstante, el reinado del nuevo titular duró poco tiempo porque Lashley se adueño del cinturón ocho días más tarde. Por ello, McIntyre buscará una revancha contra The All Mighty.

De otro lado, AJ Styles y su inseparable acompañante Omos quieren arrebatar los títulos en parejas de Raw a Kofi Kingston y Xavier Woods. Mientras que Shane McMahon tendrá una prueba durísima ante Braun Strowman en el interior de la jaula para un esperado Steel Cage Match.

Finalmente, Lana-Naomi, Dana Brooke-Mandy Rose, Liv Morgan-Ruby Riott y Natalya-Tamina buscarán una chance por el campeonato en parejas de Nia Jax y Shayna Baszler. También luchará el cantante Bad Bunny en equipo con Damian Priest frente a The Miz y John Morrison. Asimismo, Seth Rollins saldará cuentas con Cesaro.

Wrestlemania 37: la cartelera de la primera noche

Sasha Banks vs Bianca Belair: Campeonato femenino de SmackDown.

Bobby Lashley vs Drew McIntyre: Campeonato de la WWE.

New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston) vs AJ Styles y Omos: Campeonatos por parejas de Raw.

Lana & Naomi vs Riott Squad (Ruby Riott & Liv Morgan) vs Natalya & Tamina vs Mandy Rose & Dana Brooke: Turmoil match para una oportunidad por los campeonatos por parejas femeninos.

Braun Strowman vs Shane McMahon: combate en una jaula de acero.

Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison.

