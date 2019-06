WWE EN VIVO: horarios y canales del Super ShowDown 2019

Síguenos en Facebook

Desde las 12:00 p.m. (hora peruana) se transmite el WWE Super ShowDown a través de la señal de Fox Action. También será emitido por WWE Network. Para el evento, se han confirmado 10 peleas, de las cuales destaca la 'Batalla Real' entre 50 luchadores.

Aquí las batallas reñidas que podrán disfrutar los miles de fanáticos alrededor del mundo.

- Goldberg vs. The Undertaker

- Triple H vs. Randy Orton

- Braun Strowman vs. Bobby Lashley

- Roman Reigns vs. Shane McMahon

- Batalla Real de 50 hombres

- Kofi Kingston vs. Dolph Ziggler por el título de la WWE

- Seth Rollins vs. Baron Corbin por el título universal

- Finn Bálor vs. Andrade por el título intercontinental

- Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik y Lince Dorado) vs. Lars Sullivan en un 3-on-1 Handicap Match

-The Usos vs The Revival

Los horarios y canales del espectacular evento de lucha libre