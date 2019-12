Pertenecer a equipos rivales no representa un problema en sus vidas. Para Xiomara (Alianza) y Xioczana (Universitario) Canales, la pasión por el fútbol y el lazo familiar es mucho más fuerte que los colores de una camiseta. Es por ello que, pese a estar enfrentadas, afirman que una vez finalizados los 90 minutos del partido, vuelven a ser las hermanas unidas que son.

En entrevista para diario Correo, las futbolistas nos cuentan cómo vivieron la final de la Zona Lima y cuáles son sus expectativas con miras a este nuevo encuentro que podría definir su cupo a la Libertadores.

¿Cómo vivieron la final de la Zona de Lima?

Xioczana: No esperaba que se llene tanto el estadio. Esperaba a mis familiares, amigos, personas cercanas, pero no pensé que iría tanta gente. Era la primera vez que se vivía el fútbol femenino.

Xiomara: Fue demasiado emocionante, ni nuestros papás se lo esperaban.

¿Crees que se llenó solo porque era un clásico?

Xioczana: Sí y no. El fútbol femenino llama la atención cuando las jugadoras son buenas y nosotras lo somos.

¿Hay algún cambio después de este partido en torno al interés del fútbol femenino?

Xioczana: Creo que los Panamericanos fueron el plus, porque ahí la gente empezó a ver por TV lo que es nuestro deporte. Además, por ejemplo, ahora tenemos un sueldo que antes no.

Xiomara: Alianza Lima también ha mejorado. Antes no se apostaba por el fútbol femenino, pero ahora que ya hemos empezado a tener mejores resultados, nos dan un sueldo, ropa, pasajes, etc.

Xioczana: Pero eso es lo malo, mientras no haya resultados, no nos dan nada. No se dan cuenta de que nos matamos entrenando.

¿Qué les hizo sentir que asistan muchas niñas al estadio?

Xiomara: Que somos una imagen para ellas. Si nos ven jugar fútbol, más adelante van a luchar por sus sueños también.

Xioczana: Ojalá más adelante sean apoyadas por sus padres, porque es muy importante para su desarrollo. Xiomara: Hay muy pocos padres que apoyan. La mayoría dice que las mujeres no pueden jugar fútbol.

¿A ustedes alguna vez les dijeron que no?

Xiomara: gracias a Dios, mis padres siempre nos han apoyado en todo y en el fútbol mucho más.

¿Cómo hacen los días previos al partido? Porque ustedes duermen juntas...

Xioczana: En casa, a la que más molestan es a mi hermana por el penal que me hizo en el último partido. Pero así es, después del partido vuelve a ser mi hermana. De hecho, luego la vi bastante frustrada porque Alianza se esforzó bastante. La abracé y le dije que había dado lo mejor de sí.

Xiomara: Mi familia completa es de la "U", así que siempre agarran mi polo y me dicen: "Oye, tu trapeador". Yo me río. Yo era crema, pero ya estoy cambiada. La hinchada de Alianza es espectacular, se hace sentir y se gana tu cariño.

¿Cómo están los ánimos para el sábado?

Xioczana: Superentusiasmada porque nadie sabe lo que pueda ocurrir dentro de la cancha. Además, creo que va a haber muchísima más gente en este clásico. Debería habilitarse norte y sur. Lamentablemente, también la compra de las entradas fue muy tarde en el partido anterior. Hubo mala organización en el ingreso. Es algo que no debió pasar.

Xiomara: Esta es la cuarta vez que nos enfrentamos, ahora la voy a lesionar (risas).

Perfil

Xioma y Xioczana Canales

Futbolistas de Alianza Lima y de Universitario de Deportes. Las gemelas Canales, a sus 20 años, no solo representan a sus clubes, sino también al Perú. Este sábado dejarán de ser hermanas por 90 minutos y saldrán a darlo todo.