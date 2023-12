La posibilidad de que Jorge Fossati asuma como nuevo entrenador de la ‘Bicolor’ es casi una realidad, y es que su también casi salida de Universitario de Deportes está casi confirmada. El técnico uruguayo arribó en el aeropuerto Jorge Chávez desde Chile para despedirse oficialmente del club crema.

Luego de que se confirmara la salida de Juan Reynoso como técnico de la ‘Bicolor’, las negociaciones con Jorge Fossati continuaron para concretar la llegada de Fossati a la selección peruana y lograr su tercer experiencia al frente de un equipo nacional, luego de dirigir a Uruguay y a Qatar.

¿Qué dijo Jorge Fossati tras llegar a Perú?

El estratega uruguayo reveló que su visita se debía a que quería despedirse de Universitario de Deportes correctamente, equipo con el que logró el campeonato nacional de la Liga 1 2023. No obstante, señaló que mientras no se resuelva nada no puede hablar sobre su futuro en la ‘Bicolor’.

“ Vengo por Universitario y lo de la selección está por resolverse. Hasta que no esté resuelto no puedo hablar. Estoy convencido de que se puede. Yo estoy convencido de eso ”, señaló ante los medios.

“ Siempre he dicho que no hay otro club más importante que la selección y eso le transmito a los jugadores. En estos momentos estoy viniendo para terminar de cerrar al acuerdo. No es solamente firmar. Vengo a despedirme como corresponde con Universitario. No es que me cause poca tristeza tener que irme de la U, pero nunca entramos por la ventana de ningún lado ni nos vamos por la misma vía ”, agregó.

Jorge Fossati llegó al aeropuerto

