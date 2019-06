​Yordy Reyna y su gran definición en el empate agónico del Vancouver Whitecaps (VIDEO)

El Vancouver Whitecaps rescató un punto en su visita al FC Dallas al igualar a dos goles tras ir abajo en el marcador 2-0 durante casi todo el partido correspondiente a la Major League Soccer (MLS).

Uno de los artífices de la reacción del cuadro visitante fue Yordy Reyna, quien marcó el descuento a los 81'.

El delantero peruano, tras recibir un pase dentro del área rival, se las ingenió para sacarse de encima con gran habilidad a un defensor para luego definir con un potente disparo de zurda.

Cuando parecía que el partido terminaba con victoria de los locales, apareció a los 94' Lucas Venuto para silenciar el Toyota Stadium.

Con este resultado, el conjunto originario de Canadá sumó 20 puntos y se ubicó en el noveno casillero, lejos de los puestos de clasificación a la liguilla final.

81' Reyna strikes and we're back in it!

DAL 2-1 VAN | #VWFC pic.twitter.com/DiFozbGO11

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) 27 de junio de 2019