Yotún se refirió a Pedro Aquino antes del Cruz Azul vs. América: “En la cancha no hay hermandad” Los peruanos Yoshimar Yotún y Pedro Aquino volverán a estar juntos en una cancha, aunque no con la selección peruana, sino por la Liga MX: participarán en el clásico Cruz Azul vs. América.