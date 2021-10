La Selección Peruana cayó por la mínima diferencia ante Argentina en el encuentro por Eliminatorias disputado en Buenos Aires. El tanto lo hizo el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez en los últimos minutos del primer tiempo.

En el segundo tiempo, Yoshimar Yotún falló un penal. El balón se estrelló en el palo superior y se perdió fuera del campo, lo que generó la reacción de los defensores argentinos Nicolás Otamendi y Cristian Romero, quienes fueron a celebrar muy cerca de Yoshimar.

Antes de viajar a México, Yotún habló sobre lo ocurrido: “Sí sentí que me gritaron, pero es parte del fútbol. No pasa nada”. Con respecto a las críticas indicó: “Creo que escribirme al WhatsApp es algo exagerado, no sé quién filtró mi celular”, añadió Yotún en entrevista a América.

La acción de los jugadores argentinos no solo generó malestar en los hinchas y la prensa peruana, también ocurrió en Argentina. Martín Liberman usó su cuenta de Twitter para manifestarse: “Lamentable lo que hicieron los jugadores argentinos”.

La Selección Peruana tiene un panorama complicado, pero Yotún es optimista: “En la posición en la que estamos, te hace ver lejos, pero si te das cuenta, a zona de repechaje estamos a cuatro, cinco. Nosotros vamos a luchar hasta que tengamos esperanzas”.

Los próximos encuentros de la Blanquirroja serán ante Bolivia y Venezuela. El primer partido se jugará en el Estadio Nacional el 11 de noviembre y ante Venezuela de visita cinco días después.