​Zlatan Ibrahimovic y su despectiva respuesta a reportero mexicano (VIDEO)

Zlatan Ibrahimovic, delantero sueco de los LA Galaxy, señaló tras convertir tres goles en la victoria de 7-2 sobre el Sporting Kansas City, que es el "mejor jugador en la historia de la MLS".

"Creo que soy el mejor jugador en la historia de la MLS, mira lo que hago partido tras partido. No creo que sea necesario ganar un título para ser considerado el mejor de la historia, mis actuaciones son suficientes", indicó el experimentado delantero de 37 años.

Sin embargo, un reportero cuestionó su respuesta y preguntó si de verdad creía que no necesitaba ganar al menos un título para poder autoproclamarse como el mejor de la historia en la liga estadounidense.

Esto no fue del agrado de Ibrahimovic, quien terminó dado una polémica respuesta en la que aludía la nacionalidad del periodista.

Reportero: "¿No crees que necesitas ganar un título antes de autonombrarte el mejor en la historia de la MLS?"

Zlatan: "No"

Reportero: "¿Así que no necesitas un título?"

Zlatan: "No… ¿De dónde eres?"

Reportero: "¿De dónde soy? México"

Zlatan: "Ah, con razón preguntaste eso"

Dont ask Zlatan the same question twice...the clap back is real

"No shit you asked that" -Zlatan#LAGalaxy #LAvSKC https://t.co/foYgYwS02Z pic.twitter.com/Wx6Ym8zdyp

