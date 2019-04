​Palabras de Zlatan Ibrahimovic a un niño se viralizó en redes sociales (VIDEO)

Una imagen de Zlatan Ibrahimovic dialogando con un niño minutos antes del inicio del partido entre Los Ángeles Galaxy y los Houston Dynamo se propagó rápidamente por las redes sociales debido a las palabras de aliento que le brindó el atacante sueco al menor.

En el momento en que ambos equipos se alistaban para saltar a la cancha para cumplir con el protocolo inicial, en el que cada uno de los futbolistas es acompañado por un niño, el experimentado goleador le aconsejó al pequeño que tenía a su lado de que "disfrute el momento".

Y es que el muchacho le confesó que se encontraba muy nervioso, pues afuera el estadio estaba repleto de gente, además de las cámaras de televisión que estarían apuntándolos.

Zlatan, entendiendo lo que sucedía, le dijo que esté tranquilo y para darle mayor confianza le entregó el banderín de LA Galaxy y le dijo: "Iremos juntos. No te preocupes, disfruta el momento. Disfruta".

Esta acción fue bien valorada por miles de usuarios, quienes opinaron que Zlantan Ibrahimovis, además de ser un muy buen futbolista, es aún mejor persona, pues se portó muy bien con el pequeño a quien ayudó a librarse de los nervios.

Zlatan inspiring this young kid with a little @Ibra_official wisdom: You have to enjoy the moment. Enjoy. pic.twitter.com/bZBEuAjXjN

— Adam Serrano (@AdamSerrano) 21 de abril de 2019