El encuentro “Economías ilegales: estado de urgencia” reunirá a especialistas, autoridades y líderes comunitarios este 21 de agosto para debatir salidas frente al avance de la minería ilegal.
El encuentro “Economías ilegales: estado de urgencia” reunirá a especialistas, autoridades y líderes comunitarios este 21 de agosto para debatir salidas frente al avance de la minería ilegal.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció la realización de la segunda sesión del seminario “Economías ilegales: estado de urgencia”, que en esta edición abordará los impactos de la minería ilegal en el territorio, los vacíos legales que favorecen su expansión y las tensiones que amenazan la gobernabilidad en el país.

El evento se llevará a cabo el jueves 21 de agosto de 2025, a las 4:00 p.m., en la Sala de Usos Múltiples (SUM) del segundo sótano del Complejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP. La iniciativa es organizada por el Rectorado y la Facultad de Ciencias Sociales, con el objetivo de ofrecer un espacio de debate académico y plural frente a un problema que golpea la seguridad, la legalidad y la sostenibilidad en el Perú.

La mesa será moderada por el docente Martín Tanaka y contará con la participación de reconocidos especialistas: Ángela Grossheim (SNMPE), Dante Vera (V&C Analistas), Zaraí Toledo (PUCP), José de Echave (CooperAcción) y Maritza Paredes (PUCP). Los ponentes analizarán cómo operan las redes de extracción, procesamiento y comercialización ilegales, y qué respuestas viables se pueden articular desde el Estado, la sociedad civil y la academia.

Este seminario forma parte de un ciclo de discusiones sobre distintas economías ilegales en el país. Además de la minería ilegal, se desarrollarán mesas dedicadas al tráfico de terrenos y al impacto político, económico y social de las economías ilegales, previstas para las próximas semanas.

Las inscripciones ya están abiertas a través del . El programa completo puede descargarse en el portal oficial de la universidad.

TAGS RELACIONADOS