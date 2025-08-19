La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció la realización de la segunda sesión del seminario “Economías ilegales: estado de urgencia”, que en esta edición abordará los impactos de la minería ilegal en el territorio, los vacíos legales que favorecen su expansión y las tensiones que amenazan la gobernabilidad en el país.

El evento se llevará a cabo el jueves 21 de agosto de 2025, a las 4:00 p.m., en la Sala de Usos Múltiples (SUM) del segundo sótano del Complejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP. La iniciativa es organizada por el Rectorado y la Facultad de Ciencias Sociales, con el objetivo de ofrecer un espacio de debate académico y plural frente a un problema que golpea la seguridad, la legalidad y la sostenibilidad en el Perú.

La mesa será moderada por el docente Martín Tanaka y contará con la participación de reconocidos especialistas: Ángela Grossheim (SNMPE), Dante Vera (V&C Analistas), Zaraí Toledo (PUCP), José de Echave (CooperAcción) y Maritza Paredes (PUCP). Los ponentes analizarán cómo operan las redes de extracción, procesamiento y comercialización ilegales, y qué respuestas viables se pueden articular desde el Estado, la sociedad civil y la academia.

Este seminario forma parte de un ciclo de discusiones sobre distintas economías ilegales en el país. Además de la minería ilegal, se desarrollarán mesas dedicadas al tráfico de terrenos y al impacto político, económico y social de las economías ilegales, previstas para las próximas semanas.

Las inscripciones ya están abiertas a través del Campus Virtual PUCP. El programa completo puede descargarse en el portal oficial de la universidad.