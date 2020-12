Por Javier Artica

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) informó que al haberse derogado la Ley de Promoción Agraria también se eliminan los beneficios de los que gozaba la acuicultura, que recién estaban vigentes desde el 1 de enero de 2019.

“Esto genera una falta de predictibilidad y seguridad jurídica en las inversiones que se venían realizando en la acuicultura peruana. Es lamentable que se haya derogado una ley con poco tiempo de análisis previo. Hay implicancias que este acto acarrea para actividades asociadas al régimen agrario como lo son la actividad forestal y la acuicultura”, sostuvo la presidenta de la SNP, Cayetana Aljovín.

Aljovín espera que se incorpore al Produce y a los representantes del sector acuícola en una mesa de diálogo para la nueva norma que se dará en los próximos días.

“Tal como lo señaló el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, no debería ser difícil reincorporar los beneficios de los que gozaba el sector forestal y acuicultura en la nueva ley que se va a discutir”, indicó.

Agregó que el consenso general es que se debe resolver el problema inmediato a través de la ley que está trabajando actualmente el Congreso, para luego trabajar normas específicas para cada sector (separando agro, forestal y acuicultura).

En esa misma línea, Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente de Calamasur, señaló que aún no se tiene despegue en la actividad de acuicultura, así que no hay justificación para perder este beneficio del Impuesto a la Renta del 15%.

“Con la acuicultura recién teníamos ese beneficio y este sector ni siquiera está con el 5% de volúmenes de ventas de la agroindustria”, comentó.

También precisó que se necesita una estabilidad jurídica para poder crecer como industria y tener competitividad con los otros países. Detalló que Chile exporta US$ 5 mil millones al año en acuicultura, Ecuador US$ 3 mil millones y Perú no llega ni a los US$ 300 millones.

“El Estado tiene que acabar con la brecha de competitividad entre las empresas. Se tiene que cerrar la brecha de los muelles para los desembarques artesanal e industrial, capacidad de frío y redirigir una política para el desarrollo de la pesca y acuicultura”, manifestó Miranda.

En este sentido, sugirió al presidente Francisco Sagasti enviar una comitiva del Produce para ver las políticas en el sector de acuicultura de Vietnam, Noruega y Chile que crecen vertiginosamente.