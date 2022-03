La exportación de útiles escolares sumó US$ 14.6 millones el año pasado, lo que reflejó un crecimiento de 6.7% respecto al 2020 (US$ 13.7 millones), pero una contracción de 34.8% en relación al 2019 (US$ 22.5 millones), antes de la pandemia, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-Adex).

Los productos que lideraron esta categoría fueron los resaltadores (US$ 6.2 millones) con el 42.2% del total exportado, los lapiceros con una participación de 30.5% y cuadernos con 10.2%. Los que registraron mayores incrementos fueron los colores de pintura artística, los portaminas y los demás pegamentos con variaciones de 291.3%, 164.9% y 159.5%, respectivamente, en comparación al año 2020.

Entre el 2017 y el 2021 los despachos peruanos de estos productos presentaron una caída promedio anual de 13.9%, afectados principalmente por la suspensión del servicio educativo presencial en el 2020.

Asimismo, 235 empresas realizaron envíos de kits escolares a 48 países en el 2021, cifra que significó un aumento de 16 compañías adicionales, sin embargo, se observó una caída en el número de mercados.

Destinos

América del Sur fue la principal región de estos despachos al registrar US$ 10 millones (68.1% del total), seguido de América Central (21%) y Europa (6.7%). Por su parte, América del Norte registró una caída de -12.6% respecto al año anterior, mientras que Asia y América Central fueron las zonas que presentaron mayor dinamismo al crecer 1884% y 57.2%, respectivamente, en comparación al 2020.

En detalle, Ecuador fue el destino más importante con US$ 2 millones 172 mil (14.8% del total), observándose una variación positiva de 76.7% respecto al año anterior. Completaron el top ten Bolivia con US$ 2 millones a pesar de caer en -7.9%, Brasil (US$ 1.3 millones), Chile (US$ 1.2 millones), Alemania, Argentina, Paraguay, Colombia, Nicaragua y Honduras.

Perú se situó en la posición N° 44 de proveedores mundiales de kits escolares y en el cuarto lugar en América Latina. China lideró el ranking con una representación de 16.9% del total, seguido de Alemania y Estados Unidos.

En enero del 2022, las importaciones peruanas de kits escolares acumularon US$ 6.7 millones, 88.3% más que el mismo mes del 2021.

VIDEO RECOMENDADO

El Ejecutivo eliminó las restricciones para todos los negocios y habilitará aforos al 100% de acuerdo al Decreto Supremo 016-2022-PCM. Conoce todos los detalles en este video.