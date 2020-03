El economista Jorge Gonzáles Izquierdo señaló que el Ejecutivo cometería un grave error al aceptar una propuesta del Congreso para que las personas retiren el 25% de sus AFP por la crisis del coronavirus.

“Es una propuesta típica de corte populista que le hace daño a la economía. Por un tema de liquidez de 4 semanas no vas a agarrar ese fondo que tiene otro fin a mediano y largo plazo. Eso no es correcto”, indicó el economista.

► Bono de 380 soles: Conoce AQUÍ si te corresponde acceder al subsidio monetario

En ese sentido, dijo que no se puede convertir un ahorro con un fin provisional en consumo, pues al disminuir caen las inversiones en el país. “Si disminuye la inversión en el Perú, va a seguir afectando la tasa de crecimiento potencial de la economía peruana”, acotó.

Asimismo, argumentó que cuando hay una caída en el ingreso económico transitorio de la gente, quien debe asumir ese costo es el Gobierno.

“Porque está crisis del coronavirus no lo ha causado el sector privado como ocurre en muchísimo sitios del mundo. No loa puedes obligar a que asuman el costo de lo que alguien no ha provocado, para eso funciona el Estado”, señaló.

Finalmente, dijo que la media del retiro de fondos de AFP solo “ayuda a una pequeñísima fracción de la fuerza laboral peruana, que son los trabajadores dependientes formales.

“El resto de trabajadores que están en la ONP simplemente no tienen nada como el resto del independientes informarles, que son alrededor de 15 millones, que son los que hoy en día los que más necesitan. Con el retiro del 25% de AFP no se beneficia a las grandes mayorías”, explicó Izquierdo.