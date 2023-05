“Si se aprobara un séptimo retiro, ¿cuál es la probabilidad de quiebra de algunas de las AFP existente en el mercado?”. Con esta pregunta, el viceministro de Economía, Zósimo Juan Pichihua, expresó ayer su preocupación por la propuesta que prepara el Congreso y que podría significar, según el MEF, la quiebra de alguna de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

RIESGOS DE UN NUEVO RETIRO DE AFP

Según Pichihua, el tamaño de mercado condiciona al número de actores. “Una de las críticas que se hace es que hay poca competencia, pero una acción que afecta negativamente son los retiros anticipados no pensionarios que puede impactar no solamente al fondo, sino también a la gobernanza del sistema y generar una eventual quiebra de algunas de las AFP”, aseveró.

El viceministro asistió ayer a una sesión del grupo de trabajo del Congreso para el fortalecimiento del sistema de pensiones.

PENDIENTE

En el Congreso se evalúan varias propuestas para un séptimo retiro parcial de fondos de las AFP.

Uno de los proyectos más antiguos es de Digna Calle (Podemos) que plantea retirar hasta 19,800 soles (4 UIT).

No obstante, la presidenta de la Comisión de Economía, Rosangella Barbarán, ha señalado que ese retiro no se abordará hasta que no se debata y se acuerde una reforma al sistema de pensiones. “Estamos viendo el tema de la reforma que es lo urgente y lo necesario en este momento”, ha señalado.

