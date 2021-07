Las agroexportaciones totalizaron US$ 593 millones en mayo, lo cual significó una tasa de crecimiento de 31% en comparación a los US$ 453 millones registrados durante el mismo mes del 2020, informó este miércoles el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En mayo, las agroexportaciones tradicionales representaron el 3%, mientras las no tradicionales el 97% restante.

Las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 577 millones en mayo, cifra 33% mayor a lo observado en similar mes del 2020. Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional fueron: paltas frescas (34% de participación), espárragos frescos (4.7%), mandarinas (3.8%) y preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (2.9%).

Asimismo, se contabilizan las bananas incluidos los plátanos tipo “cavendish valery” frescos (2.4% de participación), demás frutas frescas (2.1%), alcohol etílico sin desnaturalizar (2.1%), mangos congelados (1.6%), espárragos preparados (1.5%), los demás tipos de quinua (1.4%). Estos 10 productos en conjunto concentran el 57% del total de productos no tradicionales exportados.

Con el resultado de mayo, las agroexportaciones sumaron ventas por US$ 2,852 millones en los primeros cinco meses del año pese a los impactos de la pandemia, lo que representó un aumento de 19% en comparación a similar periodo del año pasado.

“En los primeros cinco meses del año, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 86 millones, mientras las exportaciones no tradicionales llegaron a los US$ 2,276 millones, esta última significó un aumento de 20% en comparación a similar periodo del año 2020”, señaló el Midagri.

Los productos no tradicionales cuyas ventas resaltaron entre enero y mayo fueron uva fresca con US$ 465 millones (17% de participación), la palta con fresca US$ 463 millones (17%), mango fresco con US$ 226 millones (8.1%), mango congelado con US$ 100 millones (3.6%), espárrago fresco con US$ 96 millones (3.5%), las demás frutas con US$ 79 millones (2.8%), preparaciones utilizadas para la alimentación de animales con US$ 69 millones (2.5%), y bananas frescas con US$ 65 millones (2.4%).

También destaca las colocaciones de arándanos con US$ 59 millones (2.1% de participación), cacao en grano con US$ 41 millones (1.5%), espárragos con preparados por US$ 40 millones (1.5%), las demás quinua con US$ 38 millones (1.4%), mandarinas con US$ 36 millones (1.3%) y las demás páprika US$ con 32 millones (1.2%).

El Midagri precisó que los productos con mayor contribución al crecimiento del periodo enero-mayo fueron: palta fresca (+49% de crecimiento), uvas frescas (+15%), arándanos (+76%), demás preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta (+3,230%), las demás frutas (+28%), espárrago fresco (+21%), cebollas y chalotes frescos (+120%), mango fresco (+6.3%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama (+82%) y tara en polvo (+105%).

Los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Ecuador, China, Inglaterra, Hong Kong, México y Corea del Sur. Estos diez países concentraron el 76% del total del valor FOB exportado en los cinco primeros meses del año.