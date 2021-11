Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) entre enero y septiembre de este año registraron US$ 5,804 millones, presentando un alza del 19.7% respecto al mismo período del 2020 (US$ 4,845 millones), reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo al gremio, si bien las cifras muestran una tendencia positiva, es importante tener un marco jurídico promotor y estable en el tiempo a fin de garantizar la fluidez de las inversiones en el mediano y largo plazo y apuntalar a un trabajo conjunto con el sector público.

En ese sentido, expresó su interés en participar activamente en la segunda reforma agraria, motivo por el cual envió una carta al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) solicitando ser parte de esa iniciativa –con voz y voto– y así apoyar de manera conjunta a la agricultura familiar. Sin embargo, aún no tienen respuesta.

“Hay que señalar que, si bien las cifras son buenas y queda claro el interés de los compradores internacionales por la oferta nacional, existe una gran preocupación en los exportadores peruanos debido al incremento de los fletes marítimos cuyos precios se incrementaron de gran manera (en algunos se quintuplicaron)”, mencionó ADEX.

Agro tradicional en rojo

Las exportaciones agrarias tradicionales (US$ 404 millones) cayeron -1.6% en estos nueve meses del año. Este comportamiento data desde el 2012 a raíz de la aparición de la roya que afectó la producción y despachos de café (el principal producto del sector) los cuales no logran recuperarse.

A septiembre el café con US$ 350 millones, cayó -3%, los demás azúcares de caña en estado sólido con US$ 26 millones (-16.6%). El ranking fue liderado por EE.UU. con US$ 105 millones (-11.2%), le siguió Alemania (US$ 68 millones), Colombia, Bélgica y Canadá.

Agroexportaciones no tradicionales

Las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 5,400 millones, logrando un aumento del 21.8%. Su partida más destacada fue la palta (US$ 1,053 millones) cuya participación fue de 19.5%, seguida del arándano (US$ 608 millones) y la uva (US$ 528 millones).

Las de mayor crecimiento en el top 20 fueron las paltas (41.1%), los arándanos (40.4%), las demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (29.6%), granadas (28.4%) y pimiento morrón en conserva (27.4%).

Los despachos llegaron a 133 países, siendo el primero EE.UU. (US$ 1,742 millones) con un alza de 17.2%, le siguió Países Bajos con US$ 935 millones (22.8%). Completaron el top cinco España (US$ 386 millones), Chile (US$ 278 millones) y Reino Unido (US$ 231 millones).

