El comercio peruano de bienes agropecuarios totalizó en setiembre US$ 11,708 millones, un crecimiento de 17% con respecto al igual periodo de 2021, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (Mincetur).

Indicó que este aumento se explica por el conjunto de las exportaciones (18.7%) e importaciones (14.8%).

Según el Reporte Mensual de Comercio Exterior, elaborado por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior del Mincetur, entre enero y setiembre de 2022, las agroexportaciones sumaron US$ 6,765 millones y las importaciones US$ 4,943 millones, generando así un superávit comercial de US$ 1,822 millones.

“El trabajo conjunto entre sectores público y privado nos ha permitido posicionar muchos productos en los principales mercados del mundo. De allí el crecimiento de los envíos de uva, arándanos, palta, mango y banano. Cada mes, el Perú crece en materia de comercio exterior”, señaló el ministro Roberto Sánchez.

Productos que más se exportaron

Mincetur señaló que el crecimiento de la agroexportación nacional obedeció principalmente a una mayor venta de café.

A setiembre de este año, los envíos del café peruano creció en 145.7% respecto al mismo tiempo en el 2021, alcanzando así la suma de US$ 869 millones. Además, su cotización en el mundo aumentó más de 40%.

Precisó que también aumentaron las exportaciones de frutas que sumaron US$ 3,411 millones (7%) durante los primeros nueve meses de 2022. Entre los principales bienes de este sector se encuentran los arándanos, US$ 796 millones (31.6%); las uvas, que alcanzaron US$ 594 millones (12.9%); y el mango, US$ 361 millones (2.6%).

En esa línea, es importante indicar que Estados Unidos acaparó el 34% de las agroexportaciones peruanas. Los envíos agropecuarios al país norteamericano, entre enero y setiembre, sumaron US$ 2,248 millones, cifra que representa un crecimiento de 23.1% respecto a similar periodo en el 2021.

La lista continúa con la Unión Europea, que, al cierre de setiembre, congregó el 29% de las agroexportaciones totales, totalizando así US$ 1,994 millones (13.7%).

Importaciones

El Reporte Mensual de Comercio Exterior indicó que durante este 2022, la importación agropecuaria creció gracias a una mayor compra de tres bienes: azúcar, que sumó US$ 135 millones (104.9 %); trigo, que alcanzó los US$ 572 millones (28.4%); y alimentos balanceados, que totalizaron US$ 175 millones (24.3%).

Al cierre de setiembre, la soya es el principal bien agropecuario que el Perú importa. Su compra creció 9.7%, alcanzando US$ 1,217 millones durante los primeros nueve meses del año.

