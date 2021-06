La mayor demanda externa de productos agropecuarios y, especialmente, agrícolas; así como el ingreso en nuevos mercados sigue dinamizando las agroexportaciones peruanas.

Tan es así que, solo en abril de este año estas registraron un importante repunte de alrededor del 50%, alcanzando los US$ 526 millones, de los cuales US$ 13 millones correspondieron a exportaciones tradicionales (básicamente café) y US$ 513 millones a las no tradicionales, informa el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Los mayores envíos de paltas frescas, espárragos frescos, mangos frescos y demás frutas contribuyeron con este crecimiento, coinciden el Midagri y ComexPerú.

En tanto, en los primeros cuatro meses las agroexportaciones ascendieron los US$ 2,274 millones, un 16.5% más que en el primer cuatrimestre del 2020, gatillado también por los productos agrícolas (US$ 2,204 millones) por el gran volumen que canalizan la mayor tasa de crecimiento.

Pese a que estas cifras son positivas y ligeramente por debajo de las del gremio de comercio exterior (puesto que por un tema de corte de fechas registra US$ 2,226 millones en el acumulado a abril de este año y un incremento de casi 20%) aún se está lejos de la meta fijada por el Gobierno de llegar a los US$ 10,000 millones al cierre de año, asegura Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú.

Expectativas.Sostiene que, en el mejor de los casos, las agroexportaciones registrarían a fines del 2021 los US$ 8,000 millones, considerando que los envíos de productos no tradicionales vayan a un ritmo de expansión de 20%.

Este resultado, indica, sería muy similar a las ventas obtenidas en los últimos dos años.

Para el segundo semestre se espera un mayor empuje de las exportaciones de uvas y arándanos por un tema de temporalidad, que ya han tenido un buen cuatrimestre, menciona Zacnich.