Agroindustria favoreció el progreso social de las mujeres en la región Ica

Aunque en los últimos tres años, las brechas de progreso social entre hombres y mujeres subieron 1%, en vez de disminuir, la región Ica logró pasar a Lima en varios de sus resultados. Según Beatrice Avolio, directora del Centro de Liderazgo Socialmente Responsable, Mujer y Equidad de Centrum PUCP, esto tiene que ver con la agroindustria.

“Mucho del trabajo agrícola tiene que ver con trabajo femenino porque la mujer tiene muchas habilidades de motricidad fina que son altamente apreciadas en el sector agroindustrial y esto ha generado que tengan más autonomía económica”, indicó. Como parte del índice de Progreso Social, que publicó Centrum PUCP, se analizan los pilares de educación, salud, oportunidades y autonomía. Este último incluye tasas de dependencia económica y violencia familiar.

Por ejemplo, en base a una tabla de 100 puntos, en Ica, el progreso social de los varones en términos de salud es de 52.1 (bajo), pero el de las mujeres se mantiene cerca de esta cifra (49.8) y es el mejor de todas las regiones analizadas. Lima Metropolitana llega solo a 42 puntos para varones y 39 para mujeres.

En el caso de las oportunidades, que incluye la gestión del tiempo, Ica tuvo el mejor desempeño con 61.9 puntos sobre 100 para las mujeres y 68.3 para los hombres. De las cuatro dimensiones analizadas, Avolio consideró más importante la autonomía, que mide la capacidad económica y social de las mujeres para progresar independientemente de otro.

"La brecha de autonomía es la más compleja de cerrar. Esto significa autonomía económica para tomar decisiones en sus vidas y la de sus familias, autonomía reproductiva y autonomía de la violencia y el acoso", explicó. Comentó que, si bien existe un avance en la publicación de líneas guías como la Política Nacional de Equidad de Género, esto todavía no es suficiente. "No hay ninguna política para aminorar esta brecha. Se están dando algunos esfuerzos, pero es evidente que no es suficiente", agregó.