Al BCR no le preocupa el crecimiento del crédito de consumo en doble dígito

La desaceleración económica en el país (por un menor crecimiento de las principales actividades productivas) no se refleja en la demanda de créditos que toman las personas (de consumo y de crédito), que en junio del 2019 tuvo una expansión casi de 12%.

Al respecto, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que no le preocupa que los créditos crezcan a dos dígitos, puesto que la demanda por este servicio financiero aún es muy baja en el Perú.

Inclusive, dijo que la masa salarial (total del dinero que se destina para pagar los sueldos, tanto en el sector privado como público) ha crecido, pero en una tasa menor a lo que crecen los créditos.

Moneda. El BCR puso en circulación monedas de plata alusivas a los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt, naturalista alemán que recorrió parte del Perú y América realizando importantes descubrimientos científicos.

Velarde precisó que la tasa de interés del crédito hipotecario ha estado cayendo, por lo que los crédito en general, a excepción de las empresas, han estado creciendo. "La dificultad se ha presentado en los proyectos inmobiliarios, según lo dicho por Capeco", comentó.

Dólares. Consultado sobre la baja de la tasa de interés en los Estados Unidos, explicó que tendrá un gran impacto en los que tienen financiamientos en dólares, pues sus costos se reducirán.

La moneda norteamericana tuvo ayer su tercera caída consecutiva y cotizó en S/3.343 frente a los S/3.356 del martes.

Predial. Velarde también respondió sobre la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a las nuevas construcciones, sobre todo las realizadas de manera informal, para incrementar la recaudación tributaria.

"No he hecho los cálculos, pero sí había un vacío que afecta la calidad urbana. Hay inmuebles que están muy bien por dentro, pero afuera lucen a medio construir; no solo en Lima, sino también Cusco", dijo.

Consultado sobre la propuesta para que se aplique no solo en las nuevas construcciones, señaló que tendría que hacerse sobre las antiguas, sobre un plazo máximo.