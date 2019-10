Alejandro Dubreuil: "Mapeamos zonas donde hay más incidencias y tomamos acción en base a eso"

Síguenos en Facebook

En tan solo 5 años ha logrado el liderazgo en el mercado de taxis por aplicativo, logrando el aumento del 50% de sus descargas de un año a otro. La empresa de origen griego, Beat, actualmente tiene a como general manager a Alejandro Dubreuil, quien nos habla sobre las aspiraciones de la marca y de la posición que tienen ante la inseguridad ciudadana.

Actualmente, están brindando servicio solo en Lima, aunque antes estuvieron también en el interior del país. ¿Por qué dieron un paso al costado en provincias?

Sentíamos que desenfocaba un poco el esfuerzo de Lima y por allá teníamos recursos limitados. Así que se decidió priorizar mejor el crecimiento en la capital.

Todavía hay choferes que se rehúsan a ser parte de estas empresas por aplicativos. ¿Cuáles cree que son sus razones?

Puede ser por costumbre o porque nosotros tomamos un porcentaje de la tarifa y quizás ellos no quieren compartir eso. Aunque también deben saber que esto es un ganar-ganar, porque nosotros ofrecemos beneficios adicionales, no solo vas a ganar dinero por las carreras.

¿Cómo es el proceso de selección de sus conductores?

El canal principal es el app. Mandan los documentos y luego el personal hace la selección. Si pasa, se le solicita antecedentes penales y judiciales. Después se le notifica que ya está habilitado. Todo este proceso dura un día.

¿Cuál es el promedio de personas que no pasan los filtros de selección?

Desde que empezamos a operar en Perú hemos descartado más de 50 mil aplicantes.

¿Cuáles son los principales motivos de descarte?

Básicamente por antecedentes penales.

¿Han pensado dentro de este proceso darle un espacio a la evaluación psicológica? La información que tenemos es que los resultados de estas pruebas no tienen relación con la realidad. Por ende, no hemos visto la necesidad de utilizarla, ya que no va a sumar a nuestro filtro de selección.

¿Realizan un seguimiento continuo a sus conductores?

Nuestro seguimiento lo realizamos cada vez que un pasajero concluye su viaje con la encuesta que le llega a su móvil.

¿Cuál es la medida que está tomando Beat ante el incremento de actos delictivos en los taxis?

Mapeamos zonas donde hay más incidencias y tomamos acción en base a eso. Además, hemos implementado el botón de pánico, que lo puedes utilizar si te encuentras en una situación de riesgo.

A inicio de año, el Indecopi los sancionó porque no brindaban la seguridad necesaria a sus pasajeros. ¿Qué cambios han realizado con respecto a ello?

Nuestra postura es que somos un servicio que conecta a gente que quiere manejar con gente que necesita moverse; bajo esa óptica tenemos un proceso de filtro, pero los conductores no son empleados de la empresa. Asumimos ciertas responsabilidades en cuanto al servicio, pero no somos una empresa de taxi, solo conectamos.

Es decir, ¿ustedes no se responsabilizan por las acciones de los choferes porque no son parte de la empresa?

O sea, tomamos cartas en el asunto, dependiendo del tipo de incidente, pero, en nuestro modelo de negocio, ellos no son empleados de la empresa.

¿Beat ha pensado abrir el servicio de delivery?

Es algo que no descartamos, pero por ahora no estamos trabajando en eso. Lo que sí evaluamos es abrir un servicio premium.