El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no debería estar relegado, sino empoderado por el presidente de la República, Pedro Castillo, para que pueda ordenar el Estado y generar mayor impacto económico en el país. Así lo señaló el economista Alonso Segura, Socio fundador de Hacer Perú y profesor de Finanzas PUCP.

“El problema es que (Óscar Graham, titular del MEF) está muy aislado y lo están petardeando en distintos lados del Gobierno, como el Ministerio de Energía y Minas con Petroperú, el Ministerio de Trabajo con la gente de norma de tercerización y otros sectores”, sostuvo el exministro de Economía en Punto Final

Agregó que Graham es una persona competente en sus funciones, pero necesita del apoyo del Ejecutivo, para encaminar al país.

Segura puso como ejemplo que en su gestión como titular del MEF (2014-2016), él volteaba y tenía a Jaime Saavedra (exministro de Educación), Piero Ghezzi (exministro de la Producción) o Milton von Hesse (exministro de Vivienda) acompañándolo. “Yo lo miro a él (Óscar Graham) y digo a dónde volteo. La inversión pública se está cayendo en picada”, dijo.

“Si el Ministerio de Economía no está empoderado por el presidente, entonces va a tener la última voz en temas sectoriales que tienen impacto económico y no va a poder generar el ordenamiento a nivel del Estado”, precisó.

Detalló que aún está por verse el empoderamiento del MEF, debido a que todavía no se termina lo de la norma sobre la tercerización laboral o la pugna de cómo resuelven lo de Petroperú por no tener auditor y su rebaja en la calificación.

“Esperemos que el presidente tenga la sensatez de hacerle caso al Ministerio de Economía y que logre que se generen los consensos en el interior del Gobierno, básicamente se escuche la voz del Ministerio de Economía”, indicó.

¿Presidente Castillo entiende el problema económico del país?

Alonso Segura recordó que cuando varios exministros de Economía tuvieron una reunión con el presidente Pedro Castillo se le dijo las cosas de la manera más cordial, transparente y directa.

“Él escuchaba y por ahí repreguntaba. Acá no es un tema de acceso de información, sino cómo actuar en base a lo que tienes. Si el presidente considera poner a un ministro tecnocrático y los rodea de otros que no tienen competencias para los puestos, con antecedentes dudosos, el Estado no va a caminar y solo perjudicará a su Gobierno y a todos los peruanos”, acotó.

