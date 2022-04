El incremento de los precios del petróleo a nivel internacional causan que muchos sectores de la economía de nuestro país se vean perjudicados, entre ellos el de transporte. Así lo señaló David Kuoman, gerente general de logística Savar.

El experto indicó que se registran pérdidas en ese sector entre el 10% y 15%, debido a que para mantener los precios que tenían antes han dejado de percibir ganancias.

“Estamos sufriendo la pérdida. Nos hemos visto en la necesidad de hablar con el cliente y explicarle sobre los incrementos que tenemos en los peajes, en las llantas y demás consideraciones. Actualmente no tenemos ganancias y trabajamos prácticamente al costo” señaló.

Agregó que un barril de petróleo que antes podían conseguir a US$ 40 o US$ 50, en la actualidad se encuentra a US$ 100 y en algunas ocasiones por la escasez tienen que pagar US$ 120 por el combustible. “Esta alza de costos, también se ha visto evidenciado a los fletes marítimos que antes se encontraban a US$ 2,000 y en la actualidad no bajan de los US$ 15,000″, precisó.

“Nosotros proyectamos una inflación mundial de entre el 2 y 3%, algo normal en un año. Sin embargo, no pensamos que se llegaría a un 20% o 30% de inflación que es lo sufrimos actualmente. Nadie previó la llegada de la pandemia, el inicio de los conflictos entre Rusia y Ucrania, son problemas externos que nos perjudican”, comentó.

Ante esta problemática que se ha generado, se conoció que el Estado tomó algunas medidas que en su mayoría no terminaron de solucionar los problemas. Por ello, el también especialista de la Asociación de Empresas Familiares del Perú (AEF Perú) propuso que se podría mejorar la situación únicamente si el gobierno incorpora expertos en temas importantes como minería, economía, transporte, entre otros.

“Las personas que debe convocar el gobierno tienen que ser capaces de solucionar los problemas y sobre todo tener políticas claras. Desde el sector privado, proponemos que se puedan reducir los impuestos para que las empresas mejoren su producción, de esta forma no solo se puede activar la economía, sino que se generarían más empleos”, acotó.

