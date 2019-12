El Bono del Chatarreo implica el retiro de vehículos antiguos que contaminan el medio ambiente. Esta medida lo dio a conocer este miércoles el presidente de la República, Martín Vizcarra durante la entrega del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg.

“Hoy en Consejo de Ministros acabamos de aprobar la norma del Bono del Chatarreo para sacar de circulación a los vehículos viejos que contaminan, pero que no los podremos sacar si no tenemos un incentivo, entonces ya le dimos el incentivo con un plazo, presupuesto, y a iniciar el cambio. Ahora tratamos de revertir esto, pero no es fácil porque debemos cambiar usos, costumbres y modos de vida y ahí debemos contar con el apoyo de todos", enfatizó.

Sobre esto, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, explicó que esta medida busca mejorar el parque automotor en el país y reducir las emisiones de carbono. “Esto permite que la gente pueda cambiar las unidades más antiguas por unidades nuevas. Queremos priorizar el tema del transporte público, el tema de los vehículos eléctricos. Esta es una buena noticia para el país en el marco del esfuerzo que hacemos por enfrentar el cambio climático”.

¿Qué se necesita para acceder al Bono de Chatarreo?

Se han establecido algunas condiciones mínimas para las personas que deseen acceder, sin embargo el monto se detallará en el reglamento del proyecto de ley que publicó el Ejecutivo. Para acceder al bono se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. El vehículo debe estar inscrito a nombre del titular en el registro de la Sunarp.

2. El vehículo debe contar con Tarjeta de Identificación Vehicular.

3. Los vehículos de transporte público de personas y mercancías, el número de chasis y de motor tienen que coincidir con los números consignados en la Tarjeta de Identificación Vehicular.

4. El vehículo debe estar en funcionamiento y en capacidad de llegar a la Planta de Chatarreo.

5. Contar con los componentes mecánicos y estructurales completos.