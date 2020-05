El arrendatario, sea empresa o una persona natural, que alquila sus propiedades, está obligado a pagar el 5% por concepto del Impuesto a la Renta (IR), así el inquilino no haya cumplido con pagar la respectiva obligación, señaló a Correo el tributarista Jorge Picón.

Explicó que esa situación se vuelve crítica en esta etapa de casi paralización de la economía por la inmovilización social para frenar el avance del coronavirus, pues, muchas empresas que alquilaron locales u otros bienes, no pueden cumplir con sus obligaciones.

El problema se hace más crítico cuando se trata de una persona natural, que tienen como medio de vida, los ingresos por concepto de alquiler.

Norma. Jorge Picón refirió que es difícil que haya un cambio en la Ley del Impuesto a la Renta, para aliviar la situación de los arrendatarios, pues, solo se puede plantear modificación en el primer trimestre del año siguiente, según lo estipula la Constitución.

“Con un Congreso recién instalado, es difícil plantear un cambio como el que se necesita para aliviar la situación de los arrendatarios”, agregó.

Explicó que el contribuyente declara el IR cada mes y paga a cuenta en base a sus ingresos, pero en los tres primeros meses del año siguiente se regulariza el pago.

En ese sentido, Picón dijo que ante una situación extraordinaria como la provocada por el coronavirus, el Ejecutivo podría plantear también alguna medida especial para dar alivio a los arrendatarios, porque no solo no reciben ingresos, sino que tienen que cumplir con una carga tributaria sobre ingresos que no reciben, profundizando el problema económico por la que atraviesan.

Las grandes empresas o principales contribuyentes (Pricos) aportan el 70% de la recaudación tributaria en el país, señaló tributarista.