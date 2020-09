Según datos de la Cámara de Comercio Electrónico (Capece), el 63% de las compras online en el Perú se realizan con tarjetas de crédito, sin embargo, apenas el 9% de los adultos posee una. ¿Qué tan factible es la bancarización como herramienta para el desarrollo del e-commerce?

Fátima Villavicencio, asociada senior del Estudio Muniz, indicó que las operaciones de comercio electrónico se hacen en plataformas virtuales a efectos de poder concretar una operación. Si quieres pagar por el bien o servicio, la única manera es a través de un pago virtual, por lo que necesitas estar bancarizado.

“El pago es la parte más importante, y solo puedes hacerla en forma electrónica. Necesitas una tarjeta de débito, o una billetera electrónica. Aunque muchas veces, estas billeteras se usan para efectos de minoreo, como compras en bodegas o en mercados”, señaló.

Por su parte, Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, apuntó que en la medida que más gente pueda usar pagos digitales, ya sea a través de tarjetas de crédito, débito, o a través de aplicaciones de pago, o con códigos QR van a ser indipensables para el comercio electrónico.

“Ya son muy pocos los que compran sin tener el pago digital, cada vez menos se usa el comprar online y pagar en físico”, apuntó el docente.

Este aumento de compras online en el Perú se debe en gran medida a que se ha perdido el miedo a comprar por Internet. Para Carrillo muchos lo hacen por necesidad. Señaló que ha sido un mal necesario para muchos y han tenido que perder el miedo al e-commerce.

¿Y LOS BANCOS?

¿Cuál es el rol que cumplen los bancos para posicionar sus productos para las compras online? A las instituciones financieras les conviene que el e-commerce pueda repotenciarse porque suman una serie de transacciones con costos de operaciones bajos, dijo Villavicencio.

Por un lado, añadió, tienen más clientes por bancarizar, aunque este proceso no solo depende de los bancos. “Hay una parte de la población que no se siente a gusto o que no está totalmente familiarizado, o tiene reticencias de tener su dinero en el sistema financiero formal”, indicó.

Sobre el tema, Carrillo puntualizó que los bancos sí alientan el uso de canales digitales promoviendo que la gente deje de ir al banco de manera presencial y opte por usar la banca por internet.

“Asimismo, con las medidas de seguridad, hay claves digitales, y token para evitar los fraudes. Los bancos están trabajando en estos frentes para dar tranquilidad a quienes hacen transacciones”, manifestó.