BCR: Control de fusión de empresarial no debe incluir a los bancos

Tras estimar que la economía habría crecido más de 3% en febrero y que la inversión privada sigue al alza, el presidente del Banco Central de Reservas (BCR), Julio Velarde, señaló que preocupa que una Ley sobre Control de Fusión Empresarial incluya a los bancos.

Fue en respuesta a una consulta sobre el Proyecto de Ley (PL) que envió el Ejecutivo al Congreso, sobre Control de Fusión Empresarial, que no estaría incluyendo a los bancos. “No lo he analizado bien (PL del Ejecutivo), no han pedido opinión. Preocupaba el proyecto anterior (del Congreso), que incluía a los banco; eso es sumamente peligroso. Cuando un banco está en crisis, muchas veces la forma de salvarlo es que otro banco lo compre el fin de semana, lo no puede estar sujeto a que Indecopi se ponga a revisar las fusiones. Se trata de evitar que se rompa la cadena de pagos y se origine una crisis”, precisó.

En ese sentido, dijo que gran parte de las crisis en el mundo la provocó la caída de bancos, por lo que una solución (a un banco en crisis) no puede darse con ley del Congreso (que incluye a los bancos, cuya fusión pase el control respectivo), no se puede vender un banco en quiebra”, precisó.