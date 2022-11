La balanza comercial registró un superávit de US$ 689 millones en setiembre, monto mayor al mes de agosto, pero inferior al resultado de 2021, según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú.

En setiembre, las exportaciones sumaron US$ 5,554 millones, inferiores en 4.6% a las de setiembre del año anterior. Los productos no tradicionales alcanzaron los US$ 1,641 millones, lo que implicó un aumento interanual de 4.4%.

Las exportaciones de productos tradicionales alcanzaron US$ 3,889 millones, lo que significó una disminución de 8.1% interanual, esto debido a los menores embarques de productos mineros e hidrocarburos.

Por otro lado, las importaciones ascendieron a US$ 4,865 millones, mayores en 16% a las de setiembre de 2021, debido principalmente a los volúmenes y precios más elevados de insumos y bienes de consumo.

Por tal motivo, la balanza comercial acumulada en los últimos doce meses registró a setiembre un superávit de US$ 12,285 millones.

