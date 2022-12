A un mes de haber iniciado el proceso de pago del Bono Alimentario, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que 2′015,234 (47.4 %) de personas en situación de vulnerabilidad ya cobraron el subsidio de S/270, que tiene por objetivo paliar el alza de los precios de los alimentos.

Las cinco regiones en registrar mayor avance de cobro son Lima (366,573 personas), Cajamarca (158,405 personas), Piura (153,362 personas), Cusco (117,389 personas) y San Martín (113,121 personas).

Es preciso indicar que, los únicos canales oficiales del Midis son la web bonoalimentario.gob.pe y la línea gratuita 101, que atiende de lunes a domingo desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. (incluye feriados y días no laborables).

Asimismo, es importante saber que para evitar estafas no deben acudir a tramitadores, no compartir la información personal, no divulgar códigos o claves de retiro ni consultar en otras páginas de dudosa procedencia.

Cabe mencionar, que el Bono Alimentario está dirigido a 4.2 millones de ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares que administra el Midis.

El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha llevado al Poder Ejecutivo a anunciar una subvención económica.