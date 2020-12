La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada de este lunes en verde en medio del sentimiento optimista de los mercados tras la aprobación del plan de estímulo fiscal en Estados Unidos para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

A las 10:57 a.m., el indicador S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa, avanzaba un 0.26% hasta los 20,890.25 puntos, mientras que el índice S&P/BVL Perú Selectivo, donde se cotizan las acciones de mayor liquidez y capitalización, ganaba un 0.52% hasta los 537.87 enteros.

La gran mayoría de los sectores empezó en terreno positivo, aunque el minero era el único en rojo y limitaba los avances de la bolsa.

Wall Street se situaba en récords intradía animado por la firma de Donald Trump este domingo a un proyecto de ley que incluye el segundo plan de estímulo aprobado este año en el país, por US$ 900,000 millones, y otros US$ 1.4 billones para financiar la Administración hasta septiembre de 2021.

El mandatario, no obstante, exigió de nuevo que el pago único de US$ 600 a millones de contribuyentes para compensarles por la pandemia se eleve a US$ 2,000, algo a lo que se opone su propio partido y que, recordó, se votará este lunes en la Cámara Baja.

Los inversionistas extranjeros afrontan con energía la última semana bursátil del año que terminará este jueves tras varios días de festividades navideñas que han dejado a los principales indicadores sin apenas cambios en medio de un volumen de negociación reducido.