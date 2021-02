La Bolsa de Valores de Lima (BVL) amaneció este lunes en terreno positivo por el buen desempeño de su par en Wall Street ante la expectativa de que pronto se apruebe un nuevo plan de estímulo económico para paliar el golpe del coronavirus en EE.UU.

A las 10:38 a.m., el indicador S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa, subía un 0.23% hasta los 21,832.81 puntos, mientras que el índice S&P/BVL Perú Selectivo, donde se cotizan las acciones de mayor liquidez y capitalización, ganaba un 0.33% hasta los 589.01 enteros.

Todos los sectores de la bolsa limeña operaban con ganancias tras el optimismo que se presentaba en la Bolsa de Nueva York en las primeras operaciones de la sesión.

Los principales indicadores de Wall Street mostraban récords intradía. El Dow Jones progresaba un 0.62% o 193.81 puntos, hasta 31,342.05 mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0.55% o 21.23 enteros, hasta 3,903.06. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, subía un 0.71% o 98.04 unidades, hasta 13,954.34.

El parqué neoyorquino sigue enfocado en la aprobación legislativa del plan de US$ 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden, que ha logrado un gran avance en el Congreso, aunque sin el apoyo bipartidista que este esperaba.

La propuesta incluye cheques de US$ 1,400 a los contribuyentes, una prestación semanal por desempleo de US$ 400 y US$ 350,000 millones para ayudar a los gobiernos estatales y municipales a afrontar los efectos de la pandemia, entre otras cosas.