El calzado de Trujillo tiene las puertas abiertas de Estados Unidos para su comercialización. Diego Vega Lizarraga, lideró la misión comercial que el último 8 de agosto arribó a Las Vegas y participó en la Feria Magic, uno de los mejores eventos de moda del país norteamericano. Siempre en coordinación con la Oficina Comercial (OCEX) de PROMPERÚ.

Competencia

Vega representó a 10 fabricantes de calzado de los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, quienes tienen la expectativa de cruzar fronteras y dar este gran salto, tras ser duramente golpeados por el fenómeno El Niño de 2017, la pandemia y las constantes protestas motivadas por conflictos políticos internos.

“Hemos conocido, inicialmente, los precios del mercado internacional porque no teníamos una data cierta y como sector calzado no sabíamos a qué precio podíamos competir. Ha quedado demostrado que tenemos un buen precio y que el producto no tiene nada que envidiar con el de fabricantes de otras partes del mundo”, indicó.

El producto bandera de los trujillanos también fue expuesto ante los representantes de la Oficina de Comercio de Miami. La experiencia internacional demostró que el calzado elaborado a base de cuero, puede ser vendido entre los 50 y 200 dólares.

“El precio varía dependiendo el tipo de producto o si es para hombre, mujer o niño, pero va en un rango de 50 a 200 dólares. Tengan en cuenta que Estados Unidos es el primer importador de calzado a nivel mundial. Esto recién empieza y ya estamos programando otras misiones comerciales al exterior para poder abrir mercado para los fabricantes”, afirmó Vega.

PUEDE LEER: Alcalde de Valle Sol afirma que Municipalidad Provincial de Trujillo y de Laredo los abandonan

Otra oportunidad

Daleska Rengifo, también representante de la industria del calzado, indicó que el próximo objetivo es aprovechar el evento Perú Moda que se realiza en octubre, en la ciudad de Lima.

“Esperamos en octubre estar ahí, van a venir compradores de Estados Unidos, el primer importador de Calzado. El 2022 las exportaciones de calzado en cuero fueron cerca de 20 millones de dólares, de los cuales el 48% estaba dirigido para mercado norteamericano. Entonces, quiere decir que casi un 50% es para Estados Unidos”, señaló.