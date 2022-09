La plataforma de cambio digital, Rextie, presentó su reporte sobre el “Perfil del consumidor peruano 2022″, en donde destacó el top 5 de ciudades con mayor volumen de transacciones de cambio de divisas, obteniendo el primer lugar Lima, seguido por Lambayeque, Arequipa, Callao y Puno.

Asimismo, mencionó que el monto de las operaciones con personas está en un rango de US$1,500 a US$ 3,000. En el caso de empresas, se vienen negociando importes que van desde los US$ 34,000 a los US$ 45,000.

“El perfil del consumidor peruano ha ido cambiado, hoy en día tiene mayor poder de decisión porque esta expuesto a mucha más información y hasta más influencia, a través de redes sociales, foros, blogs y comunidades que hablan sobre productos, servicios y empresas. Por eso, es importante que ambas realidades (tradicional y digital) sean capaces de convivir y evolucionar en base a la experiencia del usuario y en relación con esos cambios de hábitos que van surgiendo en los consumidores”, afirmó Elí Casaverde, head of trading de Rextie.

En cuanto a los dispositivos más utilizados para las operaciones de cambio de dólar, el 58% pertenecen a los teléfonos móviles y el 42% a las laptops o computadoras. Con respecto al género, es bastante equitativo, 50% para cada uno.

Otro de los datos del informe es que el 27% de peruanos realiza operaciones de tipo de cambio para pagar tarjetas de crédito; el 25% para ahorrar; el 22% para pagar servicios; el 11% para adquirir indumentarias y/o artículos; el 6% para viajar; el 5% para pagar deudas en dólares y el 4% restante para realizar negocios e inversiones.

Para finalizar, el reporte también señala que los cinco temas en los que más están enfocados los peruanos son: finanzas personales (30%), actualidad (25%), deportes (23%), emprendimiento (15%), ocio y entretenimiento (7%).

Por lo que, la casa de cambios online recomienda fomentar una cultura de ahorro e impulsar una gestión responsable de las finanzas personales que debería originarse desde el hogar, ser complementada en los colegios y repotenciada por las empresas financieras mediante sus canales comunicativos como las redes sociales, blog, webinars, entre otros.

Finalmente, Casaverde comenta que entre los principales sectores que atiende Rextie se encuentran importación y exportación de productos y servicios, industriales y tecnología. También, inmobiliarias y empresas que prestan servicios al sector minero.

