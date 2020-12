La situación que se vive actualmente por causa del covid-19 afectó a cientos de negocios y, por ello, se necesita de acciones rápidas para que los emprendedores resistan a esta contingencia. Jaime Montenegro, vocero de la Cámara de Comercio de Lima, menciona que hay que poner total atención y aprovechar esta campaña navideña para promocionar con éxito los productos de temporada.

“Si bien estamos en pandemia, no estamos incomunicados y, debido a la tecnología, los clientes, los negociantes y proveedores pueden mantener un vínculo constante. Primero, hay que elegir el producto o servicio adecuado que se va a promocionar porque esa será nuestra carta de presentación ante el mercado”, señala Montenegro. Segundo, si se opta por un producto que existe, hay que ofrecer algo más al comprador y no lo mismo que la competencia.

Y si es nuevo, hacer una investigación de mercado para saber cuáles son los gustos del público y a quién me voy a dirigir. “Este punto es muy importante, porque se empezará hacer una estrategia de mercado (target, edad, nivel socioeconómico, etc.). No todos los servicios pueden entrar en oferta del 2x1 o el S/. 9.99, porque si no iría a la quiebra. Sin embargo, hay que saber qué ofrecer, porque por más que rebaje un producto al 90%, si no es llamativo o necesario, nadie lo va a comprar”, resalta. Y, por último, enfocarse en el negocio de menos a más. “Los que se vuelven emprendedores piensan que siempre las ventas irán hacia arriba, pero no siempre ocurre. Hay que asesorarse y contar con un buen equipo de ventas”, detalla el experto.

DIGITAL. Si su negocio no cuenta con redes sociales o no se ofrece en los Marketplace o WhatsApp Business, Linio u otras páginas, es momento de empezar. Se recomienda contar al menos con uno o dos trabajadores para que se encarguen de la parte logística. Para Carlos Javier, gerente de MultiTop, estos formatos de venta se han incrementado por la pandemia, debido a que ya hay un sello de confianza online que permitirá el próximo año seguir creciendo en un 50%. “El ser humano es un cazador de oportunidades y los peruanos mucho más. Por ejemplo, cuando se inaugura una tienda se puede ofrecer ‘una marcha blanca’, donde se oferten algunos artículos, pero siempre y cuando indique a su comprador que ese no es el precio real”, indica.

BOCA A BOCA. El también representante de la Asociación de Empresas Familias del Perú explica que la mejor táctica para hacer crecer un negocio, no son los medios publicitarios convencionales, sino el marketing boca a boca. “Una simple recomendación genuina y natural de una persona puede influir de forma importante en la decisión de compra de alguien más. Así sean ventas por internet o presencial, el cliente debe ser tratado con respeto y rapidez”, concluye.

