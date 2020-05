El estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus en el país ha provocado un gran impacto en el sector construcción, que, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), este 2020 tendrá una caída histórica de 30%, señaló el presidente de este gremio empresarial, Humberto Martínez.

Refirió que el sector construcción representa el 5.8% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Por ello, sostuvo que las empresas y los trabajadores del sector han presentado al Gobierno un protocolo de bioseguridad sobre medidas sanitarias que se deberá cumplir para reanudar las actividades, una vez finalizada la cuarentena, para así reiniciar su recuperación.

“Capeco y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú han presentado un borrador de protocolo para las obras de edificación, que se ha compartido con los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Economía y Finanzas; Producción; Trabajo y Promoción del Empleo (incluyendo Sunafil); y Salud”, explicó.

Precisó que el Ministerio de Trabajo (MTPE) y Sunafil están trabajando en la elaboración de un protocolo final para las obras de edificación, que en los próximos días se sumaría un representante del Ministerio de Salud (Minsa).

Así, entre las principales medidas propuestas en el protocolo, resalta el aislamiento social y las medidas de protección, en los cuales no contempla la reducción del número de trabajadores en una obra."Las medidas de aislamiento social pasan por poner un número de metros cuadrados que puede ocupar un trabajador, no es necesario plantear la reducción del número de trabajadores. Por ejemplo, en una oficina el estándar de trabajo es de una persona cada 6 metros cuadrados, mientras que en una obra, más o menos, trabaja una persona cada 30 metros cuadrados", dijo Martínez. Agregó que la planilla del sector construcción es muy compleja porque no solo son los obreros, sino también personas ligadas al rubro.

“En la planilla del sector construcción habían 189 mil trabajadores a comienzos de año, de los cuales no todos son obreros de construcción, se calcula que, aproximadamente, 135 mil a 140 mil obreros de construcción son formales. Sin embargo, el universo de personas que trabajan en el sector construcción es cerca de 1 millón de trabajadores”, explicó.