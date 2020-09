La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) señaló que el sector construcción viene recuperándose lentamente y que de enero a julio de este año la reducción fue de 38%, en comparación del mismo periodo de 2019.

Humberto Martínez Díaz, presidente de Capeco, sostuvo que la caída del PBI de construcción del mes de agosto es de un 5% debido a que la inversión pública no se termina de consolidar.

“La caída es menos pronunciada que en los meses anteriores. Hay una recuperación de venta de cemento, que ya están casi a los mismos niveles de agosto del año pasado”, refirió.

Agregó que este pequeño avance, aunque siguen con índices negativos, se debe a la autoconstrucción.

“Esto tiene que ver porque se ha reducido para las familias los gastos de consumo, como entretenimiento, colegios, restaurantes, así que remodelan sus viviendas o construyen”, explicó Martínez.

Es por ello que la venta y precios de ladrillo se han incrementado, también el acero por el tipo de cambio de dólar. Mientras que el cemento se mantiene estable.

Indicó que para fin de año el PBI del sector construcción tendrá una contracción de -26% y no un -23% como dice el MEF.

REINICIO DE OBRAS

El presidente de Capeco manifestó que ya todas las obras inmobiliarias tienen autorización para su reinicio.

“Si alguno todavía no empieza es por condiciones del mercado o decisión de los promotores. Hay algunos sectores que van a tardar, como la construcción de hoteles”, indicó.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

El monto desembolsado para créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda social entre enero y julio 2020 se redujo en 40%, en comparación del mismo periodo de 2019.

El panorama no es muy distinto en el sector inmobiliario y la inversión en vivienda. Capeco indicó que, si el Ministerio de Vivienda no efectúa cambios significativos en la estrategia de gestión de sus programas habitacionales este 2020, las metas de desembolso de subsidios no se alcanzarán.

Sin este ajuste estratégico, se otorgarán 6.250 créditos Mivivienda, 4.500 subsidios Techo Propio para Vivienda Nueva y unos 29.500 para Construcción en Sitio Propio, con lo que se alcanzaría el 56% de la meta establecida por el ministerio en mayo 2019.

De confirmarse estas cifras, se dejarían de ejecutar casi S/ 850 millones del presupuesto que esperaba invertirse para los subsidios habitacionales de los tres programas mencionados.

Ante esta situación, Humberto Martínez mencionó que se debe asegurar la reanudación de las obras públicas y proyectos privados con foco en la vivienda social, para evitar una mayor retracción del sector en lo que queda del año y lograr una eficiente recuperación para 2021.

Además, tener un programa estatal de financiamiento para otorgar créditos dirigidos a promotores inmobiliarios que trabajan en el segmento de vivienda social, con una inversión de S/ 600 millones en los próximos dos años.

También un incremento temporal del monto del Bono del Buen Pagador (BBP) de los Créditos Mivivienda y del Bono Familiar Habitacional del Programa Techo Propio.