Por Christian Lengua

Iquitos, un destino turístico por excelencia, es una región afectada por la pandemia. Ahora el fin que persigue es volver a ser considerado, tanto por los viajeros peruanos como extranjeros. Un punto que juega a su favor es que actualmente presenta un bajo índice de contagios, y una importante reducción de fallecidos al día por Covid-19.

Sumado a ello, Iquitos logró mejorar su infraestructura hospitalaria, cuenta con 8 plantas de oxígeno, 2.000 concentradores portátiles de oxígeno, así como abastecimiento de medicinas para la prevención. El mensaje que quieren dar al mundo es que son un destino seguro.

De hecho, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, comentó en Canal N que en Iquitos se realizó el estudio de sero prevalencia, y se encontró que más del 70% de la población tiene anticuerpos, y podría ser uno de los lugares que tenga inmunidad de rebaño.

Aunque refirió que todavía no se conoce bien la inmunología de esta enfermedad, ya que en estudios preliminares han encontrado que después de tres meses los anticuerpos empiezan a disminuir en la sangre de las personas. “Esta es una nueva enfermedad y hay que ser cautelosos”, indicó.

Tedy Vásquez, presidente de la Cámara Regional de Turismo (Caretur) Loreto, envió recientemente una carta a la ministra de Turismo y Comercio Exterior, Rocío Barrios, en la que solicita autorizar vuelos internacionales directos al Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, una vez que reabran las fronteras.

“El aeropuerto es internacional, cuenta con todas las instalaciones necesarias. Es más, en Iquitos hemos sido de los primeros en recibir vuelos internacionales, ya que desde hace 40 años salían los vuelos directos a Miami o Europa”, indicó Vásquez.

Añadió que en tiempos normales entraban a Iquitos entre 12 y 15 vuelos internos. Ahora lo que esperan es tener conectividad con vuelos internacionales, ya que los turistas norteamericanos y europeos son amantes de la naturaleza.

“Sería prudente ofrecer a las líneas aéreas de Estados Unidos, México, España y Brasil aumentar sus frecuencias de vuelos a Lima, condicionado a hacer una escala en Iquitos, toda vez que dentro sus rutas se encuentra el espacio aéreo de la región Loreto”, expresó el titular de Caretur Loreto.

TURISMO REGIONAL

Otro de los pedidos del Caretur Loreto es tener una conectividad interregional frecuente, con ciudades como Trujillo, Piura y Cusco. Por otro lado, piden que se les evalúe ser exonerados de como región de la inmovilización obligatoria de los domingos.

“Venimos ofreciendo ofertas especiales a los residentes de Iquitos, y ha resultado porque antes nuestros servicios eran ofrecidos hacia afuera. La gente ha empezado a reaccionar. El problema con el turismo interno es la paralización de los domingos”, explicó Vásquez.

Si bien tienen promociones para impulsar el turismo interno, los que vienen de Lima no pueden regresar los domingos porque no hay vuelos, y no se puede circular. “Y es el costo de un día más de estadía”, dijo el titular del gremio regional.

Vásquez explicó que se han unido con el gobierno regional con el objetivo de cambiar la actividad del petróleo por la del turismo, que es más transversal, pero trabajando bien y fomentando el desarrollo sostenible.

“Tenemos todo, infraestructura, hoteles de cinco estrellas, lodges, cruceros envidiables. ¿Qué nos falta? Que el gobierno apoye y que vuelva a incentivar a Loreto como años anteriores, haciendo ver que somos un país amazónico”, apuntó.