Recuperar la confianza es muy importante para construir instituciones en las que prevalezcan las normas para reducir la informalidad y ayudar a conseguir un mejor nivel de crecimiento económico del país, señaló a Correo el ex viceministro de Economía, actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas.

“La alta informalidad en Perú es un gran problema que requiere hacer cambios para ayudar a reducirla”, precisó.

Consultado si ello implica hacer ajustes a la Constitución, refirió que demanda, básicamente, un sentido de solidaridad entre todos los peruanos y “pagar los impuestos es el primer acto de solidaridad”.

“Hay mucha gente que está bajo los radares y no paga impuestos, como el caso de un profesional de la salud que cobra $5 mil por una operación, pero exige se le pague en efectivo, sin entregar recibo de honorarios. Es inmoral en esta época, gente ganando tanto dinero y no tributa”, precisó.

Casas señaló que para exigir derechos se debe cumplir con pagar impuestos. “Solidaridad es algo que es bastante importante y pagar los impuestos es el primer acto solidario”, precisó.

Animadversión. Refirió que hay estudios que señalan que en Perú, el grado de filantropía es bastante bajo respecto de otros países. “Las grandes fortunas no hacen filantropía; hacen algo para quedar bien; creo que no hacen el esfuerzo que deberían. Se limitan a decir que no les corresponde porque para eso pagan sus impuestos. Creo que se debe tratar de ir un poco más allá de pagar impuestos, tratar de compartir”, explicó.

