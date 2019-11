Chocolate peruano fue reconocido como el mejor del Mundo 2019 en el International Chocolate Award

La marca peruana de chocolates Cacaosuyo logró imponerse como el Mejor Chocolate del Mundo 2019 sobre otras marcas con su presentación 'Lakuna' la noche del pasado 18 de noviembre en el International Chocolate Award.

La competencia fue realizada en Florencia, Italia, y la ceremonia de premiación en Antigua, Guatemala. El chocolate Lakuna concursó con su 70% cacao amazónico y se llevó cuatro medallas de oro en la categoría principal.

La empresa peruana se enfrentó a Fu Wan de Taiwan y Guido Castagna de Italia logrando sobresalir.

Cacaosuyo suma ya más de 100 premios en la mencionada competencia internacional. Su variedad Piura Select se adjudicó la distinción de plata y en julio de este año, Lakuna fue premiada como el Mejor Chocolate de las Américas en Nueva York.

Recordemos que el International Chocolate Award es una competición independiente que reconoce la excelencia en la elaboración de chocolate fino y de productos derivados del chocolate fino.

Cacaosuyo es dirigida por el empresario Samir Giha.

We are honored by International Chocolate Awards with Best Chocolate in the World 2019 - Cacaosuyo - Lakuna. Our bar from wild growing cacao collected by Amazon Awajun natives. @ChocolateAwards @cacaosuyo #lakuna #craftchocolate #beantobar #Peru #Amazonas pic.twitter.com/f70GUl0gvl

— CACAOSUYO (@cacaosuyo) November 19, 2019