Una de las experiencias que ningún inversionista desea atravesar es la pérdida de valor de su portafolio. No obstante, el mercado de valores por naturaleza está expuesto a alzas y bajas de acuerdo al contexto y la coyuntura. Sobre la base de la experiencia de muchos inversionistas, la Bolsa de Valores de Lima comparte cinco consejos sobre lo que no se debe hacer en la bolsa al momento de invertir:

1. Invertir excedentes

No hay mayor equivocación para un inversionista que recién empieza en el mercado de valores, que pretender vivir de sus ganancias en la bolsa. Si estimas que se puede vivir de comprar barato y vender caro, como Gordon Gekko en la película Wall Street, no es real. La recomendación de los expertos es contar con otro flujo de ingresos constante, ya sea un trabajo dependiente, negocio propio, rentas por inversiones en inmuebles, etc. La inversión en el mercado de valores debe ser de excedentes, para tener un ingreso adicional.

2. Recuerda que la inversión es un compromiso a largo plazo

Lo dicen los inversionistas experimentados: las acciones que compraron y vendieron hace mucho tiempo valen hoy más que cuando las tuvieron, incluso después de crisis coyunturales. Si es una empresa sólida, siempre habrá un punto de inflexión en su cotización.

Si ya invertiste en una empresa, y piensas estar en ella en el largo plazo, no te deberían importar mucho las noticias que pueden hacer que sus acciones suban o bajen en el corto plazo (meses o hasta un par de años). Un inversionista novel debe mentalizarse que tendrá que enfrentar situaciones de ansiedad y miedo, especialmente si está expuesto a las noticias. Un inversionista profesional suele confiar sus decisiones de inversión en un análisis adecuado, metódico y técnico. Ya lo sabes: paciencia y mucho análisis.

3. Las comisiones del intermediario bursátil son importantes

La comisión del intermediario que elijas, junto con los impuestos que vas a pagar, impactarán en tu utilidad final. El inversionista debe saber que tendrá que descontar de sus ganancias un paquete de comisiones: la intermediación de la SAB, la comisión de la BVL por brindar la plataforma de negociación, la comisión de CAVALI por la liquidación de la operación, la comisión

de la supervisión de la SMV. Recuerda que la comisión incorpora la calidad de información y el nivel de asesoría que te puede brindar una SAB.

4. Diversificar las inversiones

Diversificación es la técnica de asignar las inversiones a activos diferentes y variados, esto puede significar la mezcla de diferentes vehículos de inversión, exposiciones a industrias y geografías. La importancia de diversificar un portafolio es ayudar a limitar la exposición a pérdidas significativas en el mercado. Pero en algunos casos, también puede limitar el alcance de un momento favorable. En los momentos en que el mercado marcha bien y un inversionista no recibe el retorno que desea, es importante recordar que el objetivo de la diversificación no es maximizar los retornos sino minimizar pérdidas durante las recesiones.

5. Cuidado con las plataformas no supervisadas

Hoy, los inversionistas tienen la facilidad de recurrir plataformas virtuales que permiten comprar y vender acciones en tiempo real. Varios de ellos ofrecen que sus servicios son “gratuitos” o que otorgan beneficios, sin embargo, estas plataformas no están reguladas. Recuerda siempre invertir con un intermediario autorizado por la Superintendencia de Mercado de Valores (conoce la lista de SAB) y evitar así caer en estafas.

VIDEO RECOMENDADO

Viajar al interior del país vía terrestre es una de las opciones más populares en Semana Santa. Sin embargo, el Ejecutivo declaró este jueves el estado de emergencia en la Red Vial Nacional por 30 días calendario. ¿Esto puede afectarte si viajas en bus o auto particular al interior del país? Aquí te lo contamos.