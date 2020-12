El Ministerio de la Producción (Produce) afirmó este viernes que la decisión de prohibir el consumo de alimentos y bebidas en los cines se tomó por recomendación de la comisión para la reactivación económica, en respuesta al pronunciamiento de la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci) que dijo que su negocio será inviable con la medida dispuesta por el Gobierno.

“Las recomendaciones de los miembros de la comisión (para la reactivación económica) era que el consumo de alimentos y bebidas en este espacio cerrado podía ser uno de los factores de riesgo [de contagio de COVID-19] que nosotros queremos minimizar”, dijo el ministro José Luis Chicoma en diálogo con Latina.

“Lo que tenemos que seguir es un diálogo donde escuchemos a los epidemiólogos para que nos transmitan el nuevo conocimiento que se tiene sobre la transmisión del virus y cómo se podría minimizar y, a la vez, a los representantes de la industria de cines y de otras industrias también para ver cómo mejoramos los protocolos”, añadió.

El titular de Produce aseguró que el Gobierno considerará incrementar aforos, reducir distancias y atender “otras demandas” de los sectores en caso continúen reduciéndose los contagios de coronavirus.

“Lo que tenemos que seguir es un diálogo donde escuchamos a los epidemiólogos para que nos transmitan el nuevo conocimiento que se tiene sobre la transmisión del virus y cómo se podría minimizar, y a la vez los representantes de la industria de cines y de otras industrias también para ver cómo mejoramos los protocolos”, sostuvo Chicoma.

El ministro indicó también que, con el actual protocolo aprobado, se busca que los consumidores puedan confiar en los cines en una primera etapa, a diferencia de otras experiencias en el mundo donde los ingresos de estas empresas se encuentran por debajo de lo esperado.

“Nuestras medidas de reapertura gradual y responsable lo que quieren es eso: conseguir la confianza de la gente para que se sienta segura. Ahora pueden parecer estrictas muchas de esas medidas pero estamos en una situación sui generis en todo el mundo y estamos haciendo lo posible por balancear la reapertura de actividades, que son necesarias para los empleados, con la salud”.

“Negocio inviable”

La Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci) dijo en la víspera que el protocolo que prohíbe el consumo de alimentos y bebidas durante la emisión de las películas “hace inviable el modelo de negocio”.

“Bajo estas condiciones reabrir los cines no es sostenible para ninguna cadena. No solo porque con esta restricción de distancia el aforo se reduce a menos de un 25%, sino también porque esta industria no se puede sustentar solo con la venta de entradas”, indicó Mónica Verdeguer, presidenta de la Anasaci.

Según el gremio, a diferencia de otras industrias, en una sala de cine los espectadores se encuentran en silencio, no interactúan, mantienen la mirada al frente y sin movimiento.

“Estos atributos, únicos versus otras industrias, reducen el riesgo de contagio considerablemente ya que los espectadores permanecerán con sus mascarillas y solo se la retirarán para comer; el cual es un modelo ya aprobado y en funcionamiento para los restaurantes en Perú”, sostuvo la asociación.