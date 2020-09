Iniciar un negocio con poco o ningún capital es una de las razones por la cual fracasan las nuevas empresas. Por ello, uno de los principales desafíos de los emprendedores es conseguir un crédito, ya sea a través de entidades bancarias o personas cercanas.

Aldo Bertello, ejecutivo de ‘Emprende UP’ de la Universidad del Pacífico, explica que, lo primero que hay que tener en cuenta es comparar y elegir la oferta financiera más adecuada para su micro o pequeña empresa. Pero ¿qué pasos debo seguir? Bertello menciona que debemos analizar el uso del dinero. Ver si voy a necesitar remodelación en una oficina, adquisición de inmuebles, crecimiento, etc. “Luego, revisar si soy sujeto a un crédito pues no todos los bancos evalúan solo los flujos de efectivos de las empresas. También su estructura o, si en caso no funcione el negocio, con qué voy a pagar”, señala. También identificar si voy a solicitarlo en un banco, ‘fintech’, caja rural o algún prestamista informal. Y, por último, analizar el costo del crédito y el plazo: ¿cuánto tiempo me darán para devolver el préstamo y pagar los intereses? y ¿podré hacerlo en caso mi negocio no prospere?

Bancos o financieras

El experto menciona que las tasas más bajas para emprendedores se dan en los bancos, pero los trámites son muy engorrosos y muchos se desaniman a la hora de solicitarlo. Además, si no tienes un sistema crediticio es muy difícil que te lo den.

Al respecto, Christian de la Cruz, director académico de Team Academy Perú, concuerda e indica que las posibilidades de obtener capital, ya sea personal o para una empresa, se da en las cajas o ‘fintech’. Sin embargo, no recomienda acceder a los informales por los altos intereses que pueden llegar hasta un 300% al año.

Cuándo tener un negocio

De la Cruz resalta que a toda empresa hay que dedicarle tiempo, actualizarse en los gustos de los clientes, conocer a su competencia y tener un feedback con el público. “No puedo trabajar en otro lugar y a la vez tener mi negocio propio. Es más común en una bodega en la que la familia los puede apoyar, pero si necesito de plataformas para actualizar mi mercado, debo dedicar tiempo en innovar mi marca”, afirma.

Demanda

Por pandemia, los créditos personales y a las Mypes aumentaron en un 400%. Fiorella Contreras, CEO de Tappoyo Fintech, comenta que, debido a las urgencias económicas de personas mal atendidas o no bancarizadas en el Perú, la financiera tecnológica creció en un 400% sobre su oferta. “Brindamos financiamiento personal desde los 100 hasta 500 soles y en el caso de los emprendedores hasta 1,500 para pagar de 2 a 6 meses”, precisa.

Consejos

Los especialistas en finanzas recomiendan no solicitar un préstamo encima de otro. “Por ejemplo, si inicié mi negocio de mascarillas, me fue bien en marzo y abril, y ahora me ha quedado un stock, es mejor rematarlo que comprar. Puedo reinventarme e iniciar otro giro y así seguir vendiendo”, añaden.

Ten en cuenta

Lo más conveniente será que evites tomar una decisión apresurada y medites tu elección de préstamo.