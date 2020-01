Con la llegada del nuevo año, muchas personas renuevan sus objetivos de vida, y entre ellos nunca falta el deseo de obtener un ascenso laboral.

Sobre esta aspiración, Christian Venturo, gerente nacional de Selección y RPO de Adecco, destaca que en la mayoría de casos escalar un peldaño en la empresa no depende del colaborador directamente. Sin embargo, “lo que sí podemos controlar es estar preparados para cuando se abra una postulación, encajemos perfectamente en el perfil”, señala.

Es compromiso de los trabajadores diseñar su línea de carrera (dentro o fuera de la empresa), determinando hacia dónde les gustaría avanzar y qué deben hacer para lograrlo. De acuerdo a Venturo, algunas de las consideraciones antes de aplicar a un ascenso son:

Evaluar si es el momento adecuado. El desempeño de determinado puesto lleva un proceso. En una etapa inicial, es un periodo de aprendizaje; en una fase media, el profesional está más consolidado en sus labores, y en una etapa más avanzada ya puede enseñar a otras personas.

Habilidades blandas y conocimientos técnicos. Es necesario que el postulante se autoevalúe para conocer si cumple con lo que están requiriendo y, de no ser así, comenzar a formarse. “El trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la resolución de problemas o el liderazgo no es algo que se adquiere en una universidad, pero sí son habilidades que puedo desarrollar en la posición que tenga”, agrega el especialista de Adecco.

¿Qué se espera de esta posición?. Hay que tener clara la misión del puesto, si se cumple con lo esperado y, sobre todo, si estamos dispuestos a asumir ese reto.

NUEVAS METAS

De acuerdo a las políticas de cada empresa, el derecho de antigüedad puede resultar una desventaja para quienes se desenvuelven bien o están capacitados para un cargo, pero no los eligen por haberse ingresado recientemente al equipo. No obstante, Ventura recalca la importancia de que el colaborador tenga interés en desarrollar su carrera y busque oportunidades para asumir nuevos retos, formarse y sobre todo demostrar sus fortalezas. “Un ascenso siempre es una competencia, en la cual no basta el derecho de antigüedad, sino la preparación que tengas y lo que puedas aportar”, puntualiza.