Navidad es la temporada comercial del año que deja muy agotados a los emprendedores. Sin embargo, es poco o casi nada el tiempo que les deja para asumir la siguiente: la campaña escolar. En este sentido, el Consultorio Financiero de Mibanco recomienda algunos tips para estar preparados adecuadamente y tener resultados satisfactorios.

Capital de trabajo

El primer paso para gestionar esta campaña es disponer de capital para invertir en su negocio. Si no tiene fondos suficientes para cubrir su inversión, una buena opción es acudir a una entidad financiera formal y solicitar un préstamo. Analice cuál entidad le ofrece la mejor tasa y plazos de devolución.

Conozca a su cliente

Los clientes son cada vez más exigentes. Converse con ellos para conocer el producto o servicio que buscan y trate de satisfacer sus necesidades. Algunos quieren productos especiales como acuarelas, lienzos o microscopios. Otros quieren mochilas o loncheras con colores de moda. No olvide que una buena atención a sus clientes le ayudará, ya que volverán a comprarle o recomendarán su negocio. El boca a boca sigue funcionando.

Haga atractivo su punto de venta

Asegúrese de aumentar el tránsito de personas cerca de su negocio. Si no tiene una buena ubicación, utilice carteles con ofertas que sean llamativas o contrate jaladores (que no sean agresivos). Es importante que su local luzca ordenado y sea atractivo para el público. No es difícil, basta con que esté limpio, bien iluminado y con espacio para desplazarse.

Promociones

Algunos negocios ofrecen descuentos a los clientes que compran toda la lista escolar en su puesto; de esta forma aseguran una venta grande. Para obtener mayores ganancias es una buena idea ofrecer promociones, por ejemplo, vender cuadernos a menor precio si estos se llevan por docena o medio centenar. Eso sí, antes de lanzar su oferta, asegúrese de calcular hasta cuánto puede bajar el precio y seguir ganando.

Otra estrategia de venta es ofrecer los productos en la cantidad que su cliente lo requiere. Por ejemplo, no venda hojas bond solo por millar, puedes hacer paquetes de medio o un cuarto de millar con un pequeño margen a tu favor. Opere igual con otros productos pequeños.