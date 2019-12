Un nuevo año implica nuevos retos y para enfrentarlos es necesario tener las finanzas personales ordenadas, es decir, evitar deudas que superan ampliamente los ingresos. En este sentido, el BBVA revisa cuáles son los ocho errores más comunes que se cometen al manejar el dinero:

1. No tener un presupuesto. Es decir, no se comparan los ingresos con los gastos; no se tiene un orden de cuáles son los prioritarios y cuáles no y se pueden prescindir.

2. No se construye un fondo. Es necesario tener uno para enfrentar una emergencia o imprevisto, de modo que evite tomar decisiones apresuradas que pueden ir en contra de las finanzas personales, como utilizar tarjetas de créditos o sacar efectivo de una tarjeta de crédito, lo que genera deudas muy costosas.

3. Realizar compras innecesarias. El querer comprar ropa que no son necesarias, o querer tener el último modelo de smartphone, puede generarle deudas que luego le serán difícil pagarlas porque sus ingresos no son suficientes.

4. No pensar en el futuro. En este sentido, la jubilación se ve muy lejana para los que recién ingresan al mercado laboral. Es recomendable desarrollar una forma de ahorro para encarar la vejez y no pasar angustia.

5. No invertir. El dinero no debería estar quieto. Una clásica recomendación de los especialistas es rentabilizarlo. Para esto se debe tener el consejo de un asesor porque es importante entender las diferentes posibilidades (ahorros, bolsa, fondo de inversión), así como de los riesgos que existen, para elegir el más conveniente.

6. Tener una sola fuente de ingresos. Crecer profesionalmente en una empresa es satisfactorio, pero es recomendable ver otros posibles nichos de ingresos extras, como la docencia o un emprendimiento.

7. Abusar de los créditos. Es bueno acceder a uno para financiar prioridades de la familia, pero en forma planificada; apelar a uno para pagar deuda no es lo más recomendable.

8. Hobbies descontrolados. Es normal tener una afición, como coleccionar algo, ir a conciertos, viajar, etc., pero no significa comprar sin control. Una buena práctica será determinar un presupuesto anual exclusivo para hobbies, que esté de acuerdo a sus posibilidades económicas.