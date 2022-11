La parlamentaria Sigrid Bazán rechazó las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, sobre que regulación de la tercerización laboral es una causa perdida. En ese sentido, pidió la renuncia del funcionario, ya que sus palabras iban en contra de los derechos de los trabajadores.

“Por este tipo de declaraciones en contra de los derechos de los trabajadores y en contra de lo avanzado por el gobierno en material laboral, por haber presentado un proyecto de ley de presupuesto mediocre, que no contempla las necesidades de los más desprotegidos es que el señor Kurt Burneo, titular del MEF, debería dar un paso al costado”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Como se sabe, más temprano el titular del MEF señaló que el fin de la tercerización laboral en actividades esenciales de una empresa no había tenido el resultado esperado, y por lo tanto, era insostenible.

“Los resultados de la medida no fueron los que pensó en su momento el MTPE, entonces, si no hay resultados, difícilmente puede ser sostenible”, señaló en rueda de prensa.

Asimismo, reconoció que en caso el Congreso decida no seguir con la regulación de la tercerización laboral, el MEF no se opondría, ya que esta medida que no ha funcionado.

¿Qué pasa con la tercerización laboral?

Mediante el Decreto Supremo 001-2022-TR, se frena la tercerización laboral en actividades esenciales, alegando que se desprotege al trabajador sometido a esta condición ya que pese a realizar las mismas labores que uno de la empresa principal, no recibe los mismos beneficios ni sueldo.

No obstante, hace unas semanas la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, mediante una medida cautelar, ordenó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) deje de supervisar o sancionar a las empresas que continúen aplicando la tercerización laboral en sus actividades esenciales, pues constituía una barrera burocrática ilegal.

