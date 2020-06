Debido al colapso del sistema de salud en nuestro país debido a la cuarentena por el coronavirus, muchos pacientes que no encuentran camas en los establecimientos públicos optan por atenderse en clínicas privadas. Esto genera grandes cuentas que no pueden pagar.

Desde hace unas semanas se viene negociando para que dichos costos generados por pacientes en las clínicas particulares sean asumidos por el SIS y EsSalud. Pero hasta el momento no existe consenso en las tarifas.

Al respecto, Carlos Joo, vocero de la Asociación de Clínicas Privadas, sostuvo que el valor promedio de una cama en una clínica por día va de 8 mil a 10 mil soles. Sin embargo, indicó que esto no tendría que pagarlo el paciente. “Si un paciente no tiene seguro privado, y acude a una clínica privada, el paciente no debe pagar nada, el costo lo debe pagar el Estado, el SIS o EsSalud”, declaró para radio Exitosa.

“Los que van al SIS y no hay sitio, luego van a las privadas. Quién es responsable. El estado que no tiene esas camas en el sector público”, afirmó Joo.

Sobre las negociaciones, dijo que “con el SIS se consensuó un costo total de 6.700 soles diarios. Por 21 días de tratamiento saldría 97 mil soles. Es decir, bajamos de 8 mil a 4.630 soles. ¿Acaso no tenemos vocación social?”.

Piden que intervenga SuSalud

Sobre las alianzas con las clínicas privadas, la presidenta ejecutiva de la institución, Fiorella Molinelli, indicó que de acuerdo a ley, EsSalud debe hacerse cargo de estos pagos, pero para hacerlo, necesita el pronunciamiento previo del ministerio de Salud y SUSALUD.

“Lo que hace falta en realidad, hoy que el COVID-19 es una enfermedad nueva, una pandemia que nos ha sorprendido a todos, es que desde el ministerio de Salud, que es el ente rector; o SUSALUD, que es el ente regulador, se establezcan tasas de referencia, para que podamos aplicar el reconocimiento de la deuda, porque si no, salen las preguntas del por qué a esta clínica le pagaste 100 mil y a esta otra 800 mil”, expresó.