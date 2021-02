La inmovilización de las personas y el bajo aforo de miles de negocios que creían ya no volver a una nueva cuarentena sigue generado complicaciones en la economía, debido que han tenido que cerrar y muchos se han vuelto a quedar sin trabajo.

Por ello, si está entre sus metas iniciar su propio negocio -pero aún no se decide por falta de capital o porque cree que existen enormes competencias en el rubro de salud, alimentos por delivery y otros- Alberto Lozada, especialista en emprendimiento y empleabilidad, señala que hoy en día esto ya no es un problema debido a las necesidades y el contexto. “Lo primero es que no se debe temer a crear nuevas cosas y no necesariamente debe vender un producto para ser exitoso”, explica.

El experto indica que, si sabe diseñar, use ese conocimiento para generar dinero, vendiendo sus diseños por internet a reconocidas empresas. Muchos lo pueden usar para estampados, mochilas, calzados y, hasta su marca podría generar tendencia. Otra posibilidad, aconseja el especialista de la ONG Acción contra el Hambre, es ser bloguero o asistente virtual.

“Si sabe escribir y es innovador una buena forma de abrirse al mundo laboral es creando su propio blog o participar en otros para ganar público. Además de llevar temas administrativos hasta plantear estrategias de marketing a otros negocios”, indica Lozada.

Entretenimiento. El especialista afirma que el mercado del fitness ha sido empujado hacia el entrenamiento online por lo que, si le gusta el deporte, convertirse en entrenador personal a distancia es la mejor opción. “Puede tener una cartilla de clientes y ofrecer ejercicios de acuerdo con las edades. Hacer bailes y concursos y así estimular a realizar ejercicios en familia”, detalla.

También si es maestro de actuación, humorista u otros oficios de entretenimiento, animarse a sacar carcajadas a las personas a través de las pantallas ayudará al bienestar de cada integrante del hogar. Y, por último, ¿por qué no crear una pastelería virtual? creando contenidos en Instagram o Facebook y posteando sus propias creaciones, lo que le generaría ingresos e impulsaría emprendimientos de delivery.