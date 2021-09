El Programa de Apoyo Empresarial para las MYPE (PAE-MYPE) asignó -hasta la fecha- más de 153 millones de soles en garantías, a una TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual) en promedio de 13.69%, trasladada directamente a estas empresas que se vieron afectadas por la crisis económica-sanitaria.

Como en los programas anteriores administrados por Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, los empresarios de las mypes pueden acceder a este beneficio a través de los bancos, cajas municipales y rurales, financieras, edpymes y cooperativas participantes.

Hasta el momento son 11 las entidades financieras habilitadas para participar, financiando créditos para capital de trabajo hasta por 60 mil soles.

DEMORA

Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación de Cajas Municipales, sostuvo que una de las razones del poco éxito del PAE–MYPE se debe a que ‘demoró mucho tiempo en salir’.

“El mayor problema fue que hubo un poco de demora en su lanzamiento; entonces, la mayoría de las instituciones financieras empezaron a trabajar con sus propios recursos. Otro motivo es que las tasas ya no eran tan bajas, como lo fueron otros programas, ha sido menos atractivo”, comentó.

A esto se suma, -señaló Ruiz Caro- que a veces el reglamento está un poco ajeno a la realidad y que la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) debería actualizar sus criterios; como, por ejemplo, ampliar el monto que facturan para que una empresa sea considerada micro o pequeña, a fin de que más empresas puedan acceder a estos programas.

Cabe precisar que las ventas anuales de las micro empresas son hasta por un monto máximo de 150 UIT (660 mnil soles); mientras que, para las pequeñas empresas, las ventas anuales deben ser superiores a ese monto y hasta un máximo de 1700 UIT (7.48 millones de soles).

Análisis. En esa línea, el experto en finanzas Jorge Carillo Acosta sostuvo que podría analizarse la posibilidad de otorgar un periodo de gracia de 12 meses a más, como ocurrió con el programa Reactiva Perú.

“El PAE-MYPE también podría ampliarse a montos máximos de crédito mayores a los 60 mil soles, ya que muchas pequeñas empresas requieren mayor financiación. Podría ampliarse a unos 100,000 soles”, estimó.

Por su parte, Marcelino Encalada, gerente mancomunado de Caja Piura, que fue una de las que logró la asignación en la última subasta, coincidió en que hubo demoras por parte de Cofide que no han permitido que se alcance rápidamente al número de beneficiarios que se tenía previsto.

“De nuestro lado ya hemos colocado créditos, pero falta completar algunos procedimientos (…). En el crédito aunque venga con garantía del Estado, se tiene que evaluar a los clientes”, dijo.

“El hecho que sea garantía no significa que se va a prestar para no recuperar. Lamentablemente, muchos clientes ya no tienen el negocio y va a ser difícil que puedan acceder a un crédito”, agregó.